Hoţi de animale, cercetaţi de poliţişti

Lucrătorii Formaţiunii de Poliţie Rurală Medgidia au efectuat, ieri dimineaţă, cinci descinderi domiciliare în localităţile Deleni, Pietreni, Viile, Aliman şi Dunăreni, în urma cărora au reţinut pentru audieri şase persoane despre care există suspiciuni că ar fi comis în intervalul de timp decembrie 2008 - septembrie 2009 peste 20 de furturi de animale. În total, spun oamenii legii, aceştia au sustras doi cai, 20 de tăuraşi, 70 de oi şi 20 de porci. „Îi căutăm de luni de zile. Ieri dimineaţă am obţinut cinci mandate de percheziţie şi am reuşit să-i identificăm şi să-i escortăm la sediul Poliţiei Medgidia pentru audieri. Aceste persoane sînt suspectate că ar fi comis furturi în localităţile Adamclisi, Deleni, Plopeni, Viile şi Pietreni”, a declarat cms. Ionel Ioniţă, şeful Formaţiunii de Poliţie Rurală Medgidia. Cei şase suspecţi sînt Silviu Lăceanu, de 27 de ani, Florian Pavel, de 21 de ani, ambii din Pietreni, Cristian Ionuţ Arsene, de 16 ani, din Dunăreni, Ionuţ Vlăduceanu, de 22 de ani, Stănel Sarfoş, de 39 de ani, ambii din Viile şi Dumitru Rebenciuc, de 33 de ani, din Cogealac. „Avem informaţii potrivit cărora, după ce furau animalele, cei şase suspecţi le sacrificau în abatoare ilegale, improvizate în grajduri, magazii şi chiar în garaje. Ulterior, carnea era transportată la Constanţa sau în staţiunile de pe litoral şi vîndută unor carmangerii sau unităţi de alimentaţie publică. Pînă în prezent, am reuşit să recuperăm doar 20 - 30% din prejudiciu”, a adăugat cms. Ionel Ioniţă. Poliţiştii spun că cei şase colaborau cu doi bărbaţi din localitatea Agigea, care îi ajutau să vîndă carnea. „Urmează să stabilim acum cine a comis fiecare furt în parte, pentru că lucrau în echipe, care se schimbau tot timpul. De asemenea, vom afla şi cine era coordonatorul grupării”, a precizat cms. Ionel Ioniţă. Cei şase suspecţi sînt cercetaţi în stare de libertate pentru comiterea infracţiunii de furt calificat.