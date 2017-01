Hoţi de animale, pericol pentru sănătatea publică!

O reclamaţie primită ieri dimineaţă de poliţiştii din Medgidia ar putea duce la descoperirea unei reţele de hoţi de animale din zona Medgidiei. Plîngerea a fost formulată de Dumitru Chihaia, de 60 de ani, care a susţinut că, marţi noaptea, i-au fost furate trei vaci şi un viţel dintr-un grajd situat în afara localităţii constănţene Izvoarele. Oamenii legii au mers la locul indicat şi au găsit pe terenul din jurul grajdului mai multe urme de copite. „În noaptea respectivă a plouat destul de tare, aşa că urmele erau perfect vizibile pe pămînt. Nu am stat mult pe gînduri şi am mers în direcţia în care duceau acestea”, a declarat cms. şef Petru Meteleţ, adjunctul şefului Poliţiei Medgidia. Poliţiştii au parcurs pe cîmp aproape 20 de km, iar după şase ore, cărarea cu urmele copitelor animalelor dispărute s-a intersectat cu o şosea asfaltată. „Am ajuns la o casă aflată la intrarea în localitatea Siminoc. Proprietarul animalelor furate a recunoscut, în curte, una dintre bovinele care îi dispăruseră”, a adăugat cms. şef Meteleţ. Locuinţa aparţine familiei Zamfirescu, iar în ogradă se afla mezinul familiei Silviu, în vîrstă de 25 de ani. Luat la întrebări de poliţişti, acesta a declarat că, marţi noaptea, s-ar fi trezit la poartă cu nişte ţigani care i-ar fi vîndut trei vaci şi un viţel. Poliţiştii au fost şocaţi cînd au descoperit ce se afla în grajdul familiei Zamfirescu. „Adăpostul de animale fusese transformat într-un abator pentru vite. Două dintre vacile furate precum şi viţelul fuseseră sacrificate pe jos, printre grămezi de bălegar şi alte mizerii. Pe lîngă resturile de carne mişunau în voie pisici şi şobolani laolaltă”, a spus cms. şef Meteleţ. Într-un final, Silviu Zamfir a recunoscut că el este autorul furtului de vite şi a susţinut că ar fi acţionat singur. Mai grav este faptul că Zamfir a susţinut că ar fi vîndut carnea vitelor sacrificate localnicilor din satele apropiate. Pe de altă parte, anchetatorii bănuiesc că este vorba de o adevărată reţea de hoţi de animale şi spun că ar avea unele indicii că o parte din carne ar ajunge în carmangeriile din Constanţa. Poliţiştii spun că situaţia este cu atît mai gravă cu cît carnea animalelor sacrificate în condiţii insalubre poate pune în pericol viaţa oamenilor în ale căror farfurii ajunge. Silviu Zamfirescu va fi prezentat instanţei în cursul zilei de azi cu propunere de arestare preventivă pentru furt calificat. În 2007, el a mai fost condamnat la un an şi opt luni de închisoare pentru furtul unui cal, iar în prezent are pe rol un proces pentru conducere fără permis.