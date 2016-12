Hoţi de Dacii condamnaţi

Un bărbat din Constanţa a fost condamnat, vineri, de Judecătoria Constanţa, la trei ani de detenţie pentru furt calificat. Decizia prin care Leonard Sorica a fost trimis după gratii nu este definitivă. El a fost judecat separat de complicii lui, Marius Unguru şi Vasile Dobrin, deoarece a negat comiterea infracţiunii. În schimb, Unguru şi Dobrin au recunoscut că au furat o Dacie şi au fost condamnaţi definitiv la doi ani cu suspendare, respectiv doi ani cu executare. Conform rechizitoriului, în noaptea de 8 spre 9 februarie, cei trei au pus ochii pe o Dacie parcată pe strada Dionisie cel Mic din cartierul constănţean Inel I. În timp ce doi dintre ei au rămas lângă maşină, al treilea a tocmit un taximetrist să îi ajute să tracteze maşina până la un centru de fier vechi de pe bulevardul Aurel Vlaicu. Unguru şi Sorica au urcat în taxi, iar la volanul Daciei tractate s-a urcat Vasile Dobrin.

FLAGRANTUL Ceea ce nu ştiau hoţii era faptul că poliţiştii erau pe urmele lor. Ofiţerii Serviciului de Investigaţii Criminale, compartimentul Trafic şi Furturi Auto, din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa, i-au prins în flagrant pe indivizi la scurt timp după ce au ajuns la centrul de fier vechi. În momentul în care i-au văzut pe poliţişti, hoţii au încercat să fugă, oamenii legii fiind nevoiţi să folosească armamentul din dotare. Cele două focuri de avertisment trase în plan vertical i-au determinat pe hoţi să înţeleagă că nu mai au nicio portiţă de scăpare. În timpul cercetărilor, anchetatorii au stabilit că Vasile Dobrin, cel aflat la volanul Daciei tractate, nu are permis de conducere. Deşi au recunoscut acuzaţiile aduse, motivarea faptei lor a fost cel puţin hilară: au crezut că maşina este scoasă din uz şi, dacă tot era abandonată, s-au gândit s-o ia ei şi s-o vândă la fier vechi.