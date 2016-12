Hoţi de fier vechi, împuşcaţi în triajul CF Agigea Nord

Hoţii de fier vechi au atacat, luni seară, vagoanele CFR aflate în triajul Agigea Nord. Prinşi de agenţii de pază de la SC „Save and Self Security”, care gardau trenul, indivizii au sărit la bătaie, cu pietre, cu bâte şi cu topoare. Conflictul s-a terminat doar în momentul în care agenţii de pază au folosit armamentul din dotare, cu bile de cauciuc. Potrivit anchetatorilor, primul episod al conflictului s-a derulat luni după-amiază, în jurul orei 14.00. Oamenii legii spun că doi dintre suspecţi au abordat un agent de pază şi i-au propus să-i dea bani pentru a-i lăsa să fure fier vechi. Pentru că au fost refuzaţi, indivizii s-au enervat şi l-au ameninţat pe bărbat că se vor întoarce în gaşcă şi că „îi vor arăta ei de ce sunt în stare”. Şi s-au ţinut de cuvânt... În jurul orei 20.30, un BMW de culoare neagră şi o Dacie Break, ambele fără plăcuţe de înmatriculare, au oprit în triajul CF Agigea Nord. Din autoturisme au coborât în jur de 12 persoane, care s-au repezit imediat la vagoane şi au început să fure fier. Cei trei agenţi de pază care se aflau de faţă au intervenit şi i-au somat pe hoţi, cerându-le să se oprească. Indivizii nu numai că au ignorat avertismentul, ci au început să arunce spre angajaţii „Save and Self” cu pietre, bucăţi de fier şi bâte. Un suspect s-a apropiat de un agent de pază şi i-a pulverizat spray lacrimogen în faţă.

LOVIT CU PIETRE Angajaţii „Save and Self” au chemat imediat în ajutor echipa de intervenţie. Înverşunaţi că nu sunt lăsaţi să-şi pună planurile în aplicare şi dornici de răzbunare, hoţii şi-au înteţit atacul, mai multe pietre nimerindu-l pe un agent în piept şi în picior. „Conform protocolului, agenţii de pază au folosit armamentul din dotare şi au tras câteva focuri în plan vertical. Deoarece suspecţii nu s-au calmat, agenţii au tras în direcţia atacatorilor”, a declarat, pentru „Telegraf”, consilierul juridic al SC „Save and Self Security”, Cosmin Burhală. Abia atunci agresorii au fugit, dispărând în direcţia sanatoriului Agigea. Agenţii de pază au sunat la Poliţia Transporturi şi au anunţat incidentul. Oamenii legii au pornit o anchetă pentru a stabili identitatea atacatorilor. Din primele cercetări, s-ar părea că aceştia locuiesc în Cumpăna, iar şeful lor ar fi un individ poreclit „Părosul”.

HOŢI ÎMPUŞCAŢI În urma scandalului, agentul de pază lovit cu pietre a ajuns la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, însă nu a rămas internat. Câteva ore mai târziu, unul dintre hoţii de fier vechi a venit la unitatea sanitară pentru că fusese rănit de o bilă de cauciuc. Individul le-a spus medicilor că alte două persoane din grupul atacatorilor au fost împuşcate, dar au refuzat să meargă la spital.