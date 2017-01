Hoţi de motorină

Trei angajaţi ai unei firme care construieşte drumuri sunt cercetaţi de poliţiştii din Cumpăna, care îi suspectează că ar fi furat motorină din utilajele societăţii. Oamenii legii au fost alertaţi prin linia unică 112, de proprietarul firmei „Euroest”. În urma audierilor, poliţiştii din Cumpăna au stabilit că Ilie Berlea, de 55 de ani, şi unul dintre colegii lui ar fi sustras combustibilul din rezervoarele volelor pe care lucrează şi i-ar fi dat bidoanele lui Zamfir Puricică, de 57 de ani, la rândul lui angajat al firmei. Acesta din urmă mărturiseşte că a pus motorina în portbagajul maşinii sale, fără să ştie, însă, că este furată. „Este vorba despre 95 de litri de motorină. Colegii mei au venit la mine şi mi-au dat bidoanele, dar nu mi-au spus că au luat motorina din utilaje. Le-am pus în portbagaj şi mi-am văzut de treabă. La un moment dat, a venit patronul şi le-a găsit în maşină. În momentul în care le-a văzut acolo, m-a luat la bătaie”, a declarat Zamfir Puricică. „Mie mi-a dat bidoanele un coleg de-al meu, iar eu i le-am lăsat lui Zamfir Puricică. Am auzit că patronul spune că, în decurs de două luni, am furat 30 de tone de motorină. Nu este adevărat. Eu nu am ştiut că motorina e furată”, a susţinut în faţa poliţiştilor Ilie Berlea. Oamenii legii îl caută acum pe cel de-al treilea muncitor, care a reuşit să fugă de pe şantierul aflat la marginea comunei Cumpăna înainte de sosirea poliţiştilor.