Hoţi de ţiţei după gratii

Patru bărbaţi arestaţi pentru că au furat ţiţei din conducta Conpet au apărut, vineri, în faţa judecătorilor Tribunalului Constanţa pentru a-şi susţine nevinovăţia. Dimu Polifroni, Tudor Staicu, Marius Safir şi Nicuşor Lupuşoru au atacat cu recurs decizia Judecătoriei Constanţa de a-i aresta. Magistraţii le-au respins cererile de eliberare. „Procurorul s-a sesizat despre activitatea ilicită a celor patru pe 29 iulie 2009 şi a început urmărirea penală pe 18 iunie 2010. Timp de aproape un an, cei patru nu au săvârşit nicio infracţiune. În plus, Safir are o societate de transport, iar faptul că a fost găsit în zona incriminată este din cauză că acolo parchează maşinile societăţii”, a pledat avocatul Apostol Armeanu, cel care îl apără pe Marius Safir. „Urmărirea penală trebuia efectuată de Parchetul Judecătoriei, nu de cel al Tribunalului având în vedere infracţiunile de care sunt acuzaţi cei patru, astfel că procurorul care a făcut ancheta nu avea competenţă materială în acest caz!”, a afirmat avocatul Ion Popescu, apărătorul lui Dimu Polifroni. „Nu am participat la niciun furt. La data la care am fost reţinut, nu apucasem să îmi fac tratamentul pentru diabet şi tensiune arterială şi de aceea nu am fost coerent în declaraţiile date”, a spus Nicuşor Lupuşoru. Reamintim că, în noaptea de 21 iunie, mai multe persoane au fost prinse în flagrant, la Ferma 3 Sat-Mamaia, în timp ce încărcau o cisternă cu aproape 36 de tone de ţiţei. Oamenii legii au descoperit şi instalaţia artizanală montată pe conducta Conpet, care transportă ţiţei la rafinăria Petromidia.