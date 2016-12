Hoţi ghinionişti

Trei tineri sînt cercetaţi de poliţiştii din Negru Vodă, după ce, în noaptea de vineri spre sîmbătă, au furat un cal din gospodăria unui bărbat din satul constănţean Darabani. „Pe la 05.00 dimineaţa am sărit gardul şi am luat armăsarul. Am plecat imediat spre localitatea General Scărişoreanu, ca să-l vindem la tîrg”, a povestit Dumitru Smirnov, în vîrstă de 25 de ani, unul dintre cei trei hoţi prinşi de oamenii legii. Temîndu-se că tîrgul ar fi primul loc în care poliţiştii i-ar căuta, Smirnov şi complicii lui, Daniel Luca, de 19 ani şi Paul Gabriel Puricel, de 18 ani, au legat calul de un copac de la marginea localităţii General Scărişoreanu şi au plecat în căutarea unui client. Cînd au găsit un cumpărător, cei trei tineri s-au gîndit că a dat norocul peste ei. Au avut parte însă, de o surpriză, atunci cînd au constatat că armăsarul nu se mai află în locul unde îl priponiseră. „L-am căutat puţin, dar ne-am dat seama că nu mai avem cum să-l găsim. Am plecat acasă. Probabil că l-a furat cineva de acolo”, a spus Daniel Luca. Ghinioanele tinerilor nu s-au încheiat, însă, aici. Ieri după-amiază, ei au fost prinşi de poliţiştii din Negru Vodă, care le-au întocmit dosare penale pentru comiterea infracţiunii de furt calificat. Oamenii legii încearcă acum să găsească animalul, pentru a-l înapoia proprietarului.