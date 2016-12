Hoţi menţinuţi după gratii

Procurorii constănţeni au atacat cu recurs decizia Judecătoriei Constanţa de a-l aresta numai pentru 15 zile pe Aurel David, de 51 de ani, din localitatea constănţeană Medgidia. Ieri, în faţa instanţei Tribunalului Constanţa, reprezentantul Parchetului a susţinut că ancheta va dura mai mult şi a cerut prelungirea mandatului de arestare. La rândul lui, David a solicitat eliberarea sa din arest. După deliberări, judecătorii au respins ambele cereri. Amintim că Aurel David este acuzat că pe 22 august, în jurul orei 10.00, în timp ce se afla pe strada Unirii, i-a furat unui bătrân de 77 de ani banii din buzunar. Cel care l-a prins pe hoţ este un jandarm din cadrul Grupării Mobile „Tomis”, care era în timpul liber, însă a văzut întreaga scenă. „În timp ce mergeam la cumpărături am observat un bărbat care i-a furat unui bătrân o sumă de bani din buzunar. L-am somat să se oprească, însă acesta a luat-o la fugă şi am pornit în urmărirea lui. Am reuşit să îl prind, l-am imobilizat, iar apoi am sunat la 112 şi am cerut sprijin”, a declarat plt. Stere Sponte. Septuagenarul le-a declarat anchetatorilor că hoţul l-a oprit pe stradă şi l-a rugat să îi explice drumul până la gară, iar în momentul în care îi arăta pe unde trebuie să o ia, i-a furat banii. Totodată, păgubitul le-a precizat oamenilor legii că el nu a realizat că a rămas fără bani decât după ce jandarmul a început să alerge după hoţ. Aurel David este acuzat de furt calificat.

• GOSPODĂRII SPARTE • Alte două persoane acuzate de furt cărora Judecătoria Mangalia le-a prelungit şederea în arest cu încă 30 de zile sunt Petre Vasile Bîcă, de 30 de ani, şi Ionuţ Urziceanu, de 21 de ani, ambii din localitatea constănţeană Negru Vodă. Din cercetări a reieşit că, în iulie, cei doi au furat din gospodăria unui localnic aparatură electronică şi un ATV, valoarea prejudiciului fiind estimată la suma de 5.300 de lei. Poliţiştii au reuşit să dea de urma celor doi complici în scurt timp. După extinderea cercetărilor, anchetatorii au stabilit că indivizii au mai dat două spargeri pe raza oraşului Negru Vodă, în noaptea de 7 spre 8 iulie şi în noaptea de 21 spre 22 iulie. Potrivit oamenilor legii, aceştia au furat, în primul caz, mai multe bunuri de uz casnic în valoare de 3.000 de lei, în cel de-al doilea caz prejudiciul fiind de 600 de lei.