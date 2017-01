Hoţii, principala problemă a turiştilor de pe navele de croazieră

LA FINAL Deşi vremea e destul de neprietenoasă cu turiştii, ultimele nave de croazieră programate pentru finele acestui sezon continuă să acosteze în Portul Constanţa. Ieri, pasagerul „Amadea”, sub pavilion Bahamas, a adus la Constanţa peste 500 de turişti germani, aflaţi într-o croazieră în Marea Neagră. La bordul vasului s-au aflat şi 338 de membri ai echipajului de diverse naţionalităţi. Pasagerul este printre puţinele care nu are români printre membrii echipajului, având în vedere că foarte mulţi români iau calea apelor, considerînd foarte atractive joburile pe navele de croazieră, cu atât mai mult cu cât, din punct de vedere financiar, nu există termen de comparaţie cu salariile din România. „Amadea” a venit de la Odessa, iar astăzi poposeşte la Nessebar. Potrivit reprezentantului Agenţiei de agenturare pasagere Phoenix Shipping & Trading SRL, Constantin Şoimu, „Amadea” este ultimul vas agenturat de agenţie care acostează la Constanţa în sezonul de croaziere 2011. „În acest an au ajuns în Portul Constanţa 22 de nave agenturate de noi. Premiera sezonului a fost „Artania”, care a ajuns în Portul Constanţa pentru prima dată. Numărul de nave acostate este similar cu cel de anul trecut, pot să zic că ne-am menţinut, nu a fost nici mai bine, nici mai rău. În acest domeniu criza nu s-a resimţit pentru că programările se fac cu cel puţin un an sau doi înainte. De exemplu, acum primim programările pentru sezonul din 2013”, a declarat Constantin Şoimu.

INCIDENTE REPETATE Reprezentantul agenţiei mai spune că, asemeni verii 2010, nici acest sezon nu a fost lipsit de incidente, cele mai numeroase fiind legate de prezenţa hoţilor în apropierea turiştilor străini ajunşi în cel mai mare oraş de la malul Mării Negre. „În 20% din acostările de nave la Constanţa am întâmpinat probleme cu hoţii. Am avut cazuri în care trei pasageri de pe o singură navă au avut probleme cu hoţii. Noi am cerut inclusiv ajutorul poliţiei când vin turişti de pe navele de croazieră, dar prezenţa lor nu s-a simţit. Nu zic că nu au fost pe străzi, dar turişti nu s-au simţit protejaţi, din contră, au avut parte de multe situaţii neplăcute”, a mai spus reprezentantul Agenţiei Phoenix.