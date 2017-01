Hoţii profită de somnul profund al călătorilor din trenuri pentru a-i jefui

Toate persoanele care călătoresc cu trenul îi văd trecând pe culoar împreună cu angajaţii CFR şi le cer ajutorul atunci când au nevoie. Poliţiştii de la Transporturi se află zi şi noapte la datorie, alături de angajaţii CFR, asigurând paza şi ordinea în trenurile de călători. „Patrulele însoţesc trenurile pe anumite trasee, unde ceferiştii întâmpină probleme din cauza călătorilor. În momentul în care se prezintă la serviciu, poliţiştii îşi iau armamentul şi se pun la curent cu evenimentele petrecute. După ce iau legătura cu şeful de tren şi le comunică traseul din ziua respectivă, agenţii de la Poliţia Transporturi urcă în vagoane şi îşi încep patrularea”, a declarat coordonatorul activităţilor poliţiştilor pe trenurile de călători, cms. Leontin Condurache, ofiţer specialist în cadrul Biroului de Siguranţă Publică şi Protecţia Călătorilor (BSPPC) de la Serviciul Regional de Poliţie Transporturi (SRPT) Constanţa. El a spus că poliţiştii îi legitimează numai pe călătorii suspecţi, controlează bagajele suspecte şi îi sprijină pe controlorii CFR atunci când dau peste călători recalcitranţi sau care refuză să se legitimeze. „Au fost şi situaţii în care poliţiştii de la Transporturi au fost anunţaţi de colegii de la alte Secţii de Poliţie că anumite persoane suspectate de furt ar urma să fugă cu trenul şi li s-a cerut ajutorul pentru prinderea acestora”, a mai spus Leontin Condurache.

FURT ÎNTRE PRIETENI Una dintre problemele cu care se confruntă poliţiştii BSPPC este nepăsarea călătorilor, de care hoţii profită la maximum. „În general, oamenii dorm pe parcursul călătoriei şi au un somn atât de profund încât nu simt când sunt jefuiţi. În clipa în care se trezesc, la zeci sau sute de kilometri de localitatea în care susţin că au adormit, şi observă lipsa portofelului din bagaje sau a telefonului mobil lăsat neglijent pe măsuţa din compartiment, ne sesizează, dar nu pot să ne dea niciun fel de informaţii care să ne ajute la prinderea hoţului. Şi cum toată lumea doarme în tren, nu există nici martori, nici urme, nimic... În astfel de situaţii este foarte greu să dau de urma suspectului”, a adăugat cms. Condurache. Ofiţerul spune că s-a confruntat şi cu situaţii în care prietenii s-au jefuit între ei, în trenul în care călătoreau. „În urmă cu câteva luni, am fost sesizaţi că unui tânăr i-a fost furat telefonul mobil din bagaje în timp ce dormea. I-am întrebat pe toţi amicii păgubitului dacă au văzut ceva, însă niciunul nu a putut să ne ajute cu informaţii. Au spus că au dormit. Bănuiam că este ceva necurat la mijloc şi am insistat cu interogatoriul până când un bărbat din grup a strigat la păgubit: „Bă, telefonul tău este la mine în bagaj, nu mai ştii că mi l-ai dat să vorbesc şi apoi ai uitat de el?“. Am fost siguri că el era hoţul, dar, în lipsa dovezilor, nu am avut ce face decât să-i lăsăm să-şi vadă mai departe de drum”, a povestit cms. Leontin Condurache. În prezent, BSPPC are 20 de poliţişti care patrulează pe trenurile Regio şi Inter Regio.