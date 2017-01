Howard Donald de la Take That, spitalizat

Starul trupei britanice a fost internat într-un spital din Viena din cauza unei leziuni pulmonare suferite în timpul unui concert susţinut la Milano. Cîntăreţul în vîrstă de 39 de ani, care în prezent se recuperează într-un spital din Viena, i-a rugat pe colegii săi de trupă să susţină fără el concertul din capitala austriacă. “Nu am fost niciodată nevoit să lipsesc de la un concert, este groaznic de frustrant să stau în spital în timp ce colegii mei sînt pe scenă”, a declarat Howard Donald. Purtătorul de cuvînt al trupei nu a dat nicio informaţie despre gravitatea leziunii sau despre circumstanţele în care s-a rănit Howard Donald. Înainte de concertul susţinut la Viena, colegii le-au promis fanilor un spectacol extraordinar, în ciuda absenţei lui Howard Donald.

Take That, grup format din Howard Donald, Mark Owen, Gary Barlow şi Jason Orange, susţin în prezent concerte în cadrul turneului lor european Beautiful World, care a debutat la Belfast, pe 11 octombrie şi se va încheia la Manchester, pe 20 noiembrie. Membrii trupei Take That s-au reunit în 2005, din componenţa grupului lipsind Robbie Williams. De la întoarcerea pe scena muzicală, Take That a susţinut concerte cu casa închisă.