Hramul bisericii şi ziua localităţii Lazu

Zi de sărbătoare în satul Lazu. După ce au asistat la slujba de Înălţare oficiată de preoţii din localitate, primarul comunei Agigea, Cristian Cîrjaliu, le-a pregătit oamenilor şi o masă. „Biserica din Lazu sărbătoreşte hramul lăcaşului de cult. În fiecare an, Înălţarea Domnului este o zi specială pentru locuitorii din Lazu, iar noi ca administraţie publică locală încercăm să o facem mai deosebită“, a declarat Cîrjaliu. Primarul a mai spus că este pentru a şasea oară când se sărbătoreşte ziua localităţii şi a patra oară când s-a implicat direct în organizarea de manifestări cu această ocazie. De o masă caldă au avut parte nu numai cei care au participat la slujbă, ci şi persoanele bolnave de SIDA, persoanele cu handicap, cei „cazaţi“ în Centrul de Plasament Delfinul şi cei care beneficiază de îngrijiri la Centrul de Zi Agigea. „Este un prilej şi pentru fiii satului să se revadă. Este un obicei pe care încercăm să-l perpetuăm. Ţinem foarte mult la aceste momente, cu atât mai mult cu cât acum 20 de ani localitatea Lazu era propusă pentru a fi ştearsă de pe harta judeţului“, a mai spus Cîrjaliu. Primarul susţine că an de an era organizat şi un spectacol pentru locuitori, însă, anul acesta, „din cauze independente de voinţa Primăriei“, spectacolul a fost „şters“ de pe listă.