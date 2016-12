„Hrana prietenoasă certificată”, lansată în România

15:52:07 / 14 Februarie 2014

Raspuns pentru cititoare 10:28/ 13 feb.

Stimata Doamna, multumim pentru comentarii si va invitam sa va abonati la newsletter-ul nostrum si sa ne speijiniti cu comentariile dvs. si pe ste-ul nostrum www.ceff.info. Referitor la retinerea dvs. in legatura cu modul de aplicare va informam ca CEFF este o organizatie independenta, o marca inregistrata la nivel European care functioneaza dupa reguli clare, nemanipulate si care se aplica pe intreg teritoriul Europei nu doar in Romania. Fiind o organizatie independenta nu poate reprezenta interesele niciunui producator. Fluxul de certificare este foarte transparent si poate ajunge in caz de suspiciuni pana la audituri in fluxul tehnologic. In plus produsele sunt testate systematic iar testarile sunt supervizate de catre Inst. National de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare. Desigur, intelegem temerile dvs. avand in vedere unele actiuni care au stabilit un precedent.