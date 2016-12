Hrana procesată conţine cantităţi prea mari de sare

Potrivit unui studiu realizat de cercetătorii australieni, multe din alimentele procesate, mai ales sosurile, cremele şi produsele din carne, conţin prea multă sare. Persoanele care consumă sare în exces prezintă mai multe riscuri de a suferi de hipertensiune arterială şi de maladii cardiace, pe măsură ce înaintează în vârstă. Oficialităţile din domeniul sănătăţii publice încearcă să determine producătorii să reducă nivelul de sare din alimentele procesate. Marea Britanie şi Franţa au reuşit să facă acest lucru, colaborând cu producătorii din domeniu, în timp ce autorităţile din statul New York au lansat recent o campanie pentru a reduce cu 25% nivelul de sare din alimente în următorii cinci ani. Eforturi similare se înregistrează în Australia, iar unele companii au început să reducă nivelul de sare din produsele lor.

Pentru a veni în sprijinul acestor eforturi, s-au colectat date despre conţinutul de sare din 7.221 de produse din zece grupe de alimente, cu 33 de categorii şi 90 de subcategorii. Alimentele cu cel mai mare nivel de sare sunt cele care conţin peste 500 de miligrame de sodiu la 100 de grame, în timp ce cele cu nivel mic conţin sub 120 de miligrame de sodiu la fiecare 100 de grame. Cercetătorii au descoperit variaţii mari ale nivelului de sare în cadrul anumitor categorii de alimente. De exemplu, cel mai sărat tip de brânză tare conţine un nivel de sodiu de şase ori mai mare decât cel mai puţin sărat tip de brânză tare. În categoria produselor din carne procesată unele alimente conţin o cantitate de sare de 14 ori mai mare decât altele, în timp ce în categoria cartofilor congelaţi diferenţa este de 100 ori mai mare. Sosurile şi cremele pot conţine până la 1.283 mg per 100 g, produsele din carne procesată, până la 846 mg per 100 g, acestea fiind categoriile cu cel mai mare nivel de sodiu, în medie. Cerealele, fructele şi legumele au cele mai mici niveluri de sodiu, în medie, 206 mg per 100 g, respectiv 211 mg per 100 g. Aproape două treimi din cele 33 de categorii de alimente analizate aveau concentraţii de sare, în medie, mai mari decât cele impuse de standardele autorităţilor din sănătatea publică. Pâinea, produsele din carne procesată, sosurile şi conservele de legume includ cele mai multe subcategorii cu concventraţii de sare peste nivelul acceptat.

Un program naţional de reducere a concentraţiei de sare din alimentele procesate are o influenţă enormă în ceea ce priveşte prevenirea bolilor cronice prin scăderea tensiunii arteriale, costă mai puţin decât tratamentele medicale impuse de aceste maladii şi ar trebui să constituie o prioritate naţională.