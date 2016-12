Hrebenciuc, pus sub învinuire pentru o licenţă TV

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Viorel Hrebenciuc s-a prezentat, ieri dimineaţă, la sediul central al DNA, pentru a fi audiat în dosarul legat de presupuse intervenţii la Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) în favoarea primarului Gheorghe Ştefan, cu scopul obţinerii licenţei pentru un post TV. Deputatul a aflat că a fost pus sub urmărire penală, fiind acuzat de trafic de influență. La ieșirea de la audieri, Hrebenciuc a recunoscut că a fost pus sub urmărire, însă a spus că el se consideră ”o victimă colaterală” în acest dosar. El a adăugat că îşi va angaja un avocat şi va reveni la DNA, pentru a da declaraţii. Deputatul PSD a fost audiat de procurori, în acelaşi dosar, şi la 25 iulie, când le-a relatat anchetatorilor despre relaţia instituţională dintre Parlament şi CNA. Întrebat atunci, la intrarea în sediul DNA, în ce relaţii este cu primarul din Piatra Neamţ, Gheorghe Ştefan, Hrebenciuc a arătat că nu are nicio relaţie cu acesta. Totul i se trage de la o plângere a unui deputat PP-DD ce are ca obiect infracţiunile de luare de mită şi trafic de influenţă. În plângere sunt menţionate şi fragmente din înregistrările cu șefa CNA, Laura Georgescu, în care aceasta face referire la o posibilă sponsorizare sau donaţie a unor laptopuri pentru Consiliu. În acest dosar, la DNA au fost audiaţi preşedintele CNA, Laura Georgescu, şi mai mulţi membri ai CNA.