Hruşcă a adus la Constanţa colinde strămoşeşti

Casa de Cultură a Sindicatelor Constanţa a încheiat sezonul concertistic al acestui an, cu un concert extraordinar de Crăciun, simbol al unei tradiţii seculare, susţinut de Ştefan Hruşcă. După cum şi-a obişnuit publicul, din 1991, artistul stabilit la Toronto, în Canada, se întoarce acasă de sărbători, an de an, pentru a prezenta publicului său drag, fidel şi numeros, colindele strămoşeşti, aşa cum le-a auzit în copilărie, la bătrânii din satele pe care le-a bătut la pas împreună cu regretatul poet George Ţărnea.

Într-un decor autentic maramureşean, acompaniat de Ionuţ Cădariu, la clape, şi Mario Florescu, la percuţie, Ştefan Hruşcă, alături de nedespărţita chitară, a colindat în stilul său specific, cu accentul autentic maramureşean şi cu bucuria creştinului adevărat care conştientizează semnificaţia Naşterii Domnului. Hruşcă a cântat pentru toţi creştinii: „Florile dalbe”, „Linu-i lin”, „Sfântă-i sara de Crăciun”, „Trei păstori” şi multe alte colinde creştine şi păstoreşti. Sunt mulţi artişti care au în repertoriu colinde, însă aşa cum colindă Ştefan Hruşcă nu o mai face nimeni: din suflet şi cu o duioşie atipică, care scoate dintr-o amorţeală comercială şi superficială sufletul ascultătorului. Emoţia pe care o transmite colindul său creează o energie specială între scenă şi spectatori. Numai aşa, publicul simte magia Marelui Praznic al Naşterii Pruncului Iisus.

Artistul, care cu câteva ore înainte susţinuse un concert pentru tulceni - după o absenţă de 14 ani - a reamintit publicului constănţean că a debutat în anul 1981 la Cenaclul Flacăra, iar primele colinde interpretate până în 1990, au fost colindele laice: „Flori de măr” şi „Florile dalbe”. Atunci, în urmă cu aproape trei decenii, nu îşi imagina că o să meargă pe calea divină a colindului. „Colindătorul” a fost încântat de căldura cu care a fost primit de către publicul constănţean. Chiar dacă vine acasă doar de sărbători, Hruşcă ştie că publicul său a rămas „la fel de fain şi numeros”.

Şi pentru că de Crăciun ne amintim întotdeauna de cei dragi, de părinţii care sunt departe de noi sau care ne privesc de Sus, din programul serii nu a lipsit emoţionanta „Rugă pentru părinţi”, cântec de care se leagă întâlnirea lui Ştefan Hruşcă cu poetul Adrian Păunescu. Artistul şi-a amintit că a debutat cu acest cântec, în anul 1982, chiar la Sala Sporturilor din Constanţa.

La finalul concertului extraordinar de Crăciun, artistul le-a dat autografe fanilor de la malul mării, care au aşteptat cu nerăbdare revenirea lui Ştefan Hruşcă la Constanţa, după concertul susţinut în 2007.