Hruşcă porneşte la colindă prin ţară

Colindele autentice româneşti, în interpretarea emoţionantă a celebrului artist maramureşean Ştefan Hruşcă, vor încălzi inimile creştinilor iubitori de tradiţie, care au posibilitatea să participe la concertele de Crăciun organizate în luna decembrie. Startul tradiţionalului turneu naţional pe care Ştefan Hruşcă îl susţine an de an, în preajma sărbătorilor de iarnă, se dă chiar de Ziua Naţională a României. Îndrăgitul folkist va vesti Naşterea Pruncului Iisus Hristos şi pentru admiratorii de la malul mării, dornici să audă colinde tradiţionale, pe 8 decembrie, de la ora 20.00. „Ştefan Hruşcă porneşte la colindă. Supranumit de poetul George Ţărnea „Dascălul de colinde” sau „Învăţătorul de colinde”, Ştefan Hruşcă este întruchiparea autentică a colindătorului. An de an, artistul evocă miracolul naşterii Mântuitorului, aducând în sufletele publicului mângâierea speranţei şi credinţa în datini şi obiceiuri”, declară organizatorii turneului.

Hruşcă va pleca la colindat pe 1 Decembrie, la Lugoj şi Timişoara, apoi paşii îl vor purta la Carei, Satu Mare, Marghita, Oradea, Bucureşti, Constanţa, la Casa de Cultură, Reghin, Târgu-Mureş, Turda, Cluj Napoca, Botoşani, Suceava, Iaşi, Piatra Neamţ şi Bacău.