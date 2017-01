Hugh Hefner divorţează

Fondatorul celebrei reviste “Playboy” a decis, în sfîrşit, să divorţeze de soţia sa, Kimberley Conrad, după ce s-au despărţit în urmă cu mai bine de 11 ani. Hugh Hefner, în vîrstă de 83 de ani, a declarat că a luat decizia de a divorţa după plîngerea depusă în luna august de soţia sa, cu privire la punerea în vînzare a unei proprietăţi comune. Acesta a precizat că a rămas căsătorit cu Kimberley Conrad, de 47 de ani, la insistenţele acesteia, pentru cei doi copii pe care îi au împreună, în pofida faptului că s-au despărţit cu mult timp în urmă.

Proprietarul “Playboy” şi cea de-a doua soţie a sa, un fost fotomodel, s-au căsătorit în 1989 şi s-au despărţit nouă ani mai tîrziu. De la separarea lor, Kimberly Conrad şi cei doi băieţi au locuit într-o vilă învecinată cu celebra Playboy Mansion din Los Angeles, în care Hugh Hefner locuieşte cu mai multe iubite tinere, alături de care apare în reality show-ul The Girls Next Door, difuzat de posturile americane de televiziune. Kimberly Conrad a deschis o acţiune în justiţie, în luna august, prin care cerea despăgubiri de cinci milioane de dolari de la patronul ”Playboy”, după ce Hugh Hefner a vîndut o casă pe care cei doi au deţinut-o împreună, în timpul căsătoriei. Hugh Hefner a declarat într-un interviu telefonic pentru TMZ.com că nu îi datorează nimic fostei sale soţii, faţă de care a fost mai mult decît generos.

Documentele obţinute de TMZ.com oferă şi cîteva informaţii legate de stilul de viaţă al patronului ”Playboy”, care, la începutul anului, a adus în Playboy Mansion două gemene de 19 ani, în calitate de iubite ale sale, la finalul celui de-al cincilea sezon al show-ului The Girls Next Door. Potrivit acestor documente, Hugh Hefner are o avere de peste 43 de milioane de dolari, în afara acţiunilor ”Playboy” şi a proprietăţilor pe care le deţine şi cheltuieşte aproximativ 43.000 de dolari în fiecare lună pe alimente şi diverse acţiuni de divertisment. Hugh Hefner a cerut ca pensia alimentară pentru Kimberly Conrad să fie stabilită de judecător la suma de 20.000 de dolari pe lună, declarînd că i-a donat deja soţiei sale aproape 12 milioane de dolari în cei peste 11 ani care au trecut de la despărţirea lor. Hugh Hefner trăieşte în prezent alături de fotomodelul Crystal Harris, de 23 de ani şi de gemenele Karissa şi Kristina Shannon, de 19 ani.

Hugh Hefner a înfiinţat revista ”Playboy” în 1953. Profiturile aduse de compania Playboy Enterprises Inc., specializată în divertismentul destinat adulţilor, care cuprinde posturi de televiziune şi numeroase contracte publicitare, au scăzut în ultimii ani, din cauza competiţiei materialelor pentru aduţi difuzate gratuit pe Internet şi a diminuării veniturilor din publicitate. În luna iunie, Playboy Enterprise a numit un nou director executiv, care a înlocuit-o pe Christie, fiica lui Hugh Hefner. Aceasta a decis să se retragă după ce a ocupat această funcţie timp de două decenii. Hugh Hefner a rămas în continuare editorul-şef al revistei şi deţine controlul total asupra companiei sale.