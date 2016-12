Hugh Jackman a stabilit un nou record de încasări pe Broadway

Musicalul “Back on Broadway”, care va avea premiera pe 10 noiembrie şi în care actorul australian Hugh Jackman deţine rolul principal, a doborât recordul de încasări săptămânale de pe Broadway, după ce a vândut, în şapte, zile bilete în valoare de 1,2 milioane de dolari. Spectacolul urmează să fie pus în scenă la Broadhurst Theater de pe Broadway. Spectacolul va avea premiera pe 10 noiembrie şi va fi jucat pe Broadway, timp de zece săptămâni. Precedentul record a fost stabilit de spectacolul “Merchant of Venice”, cu Al Pacino în distribuţie, care a vândut, în săptămâna dintre Crăciun şi Anul Nou din 2010, bilete în valoare de 1,18 milioane de dolari.

Prin acest show, Hugh Jackman îşi va face revenirea pe Broadway, după opt ani. Actorul australian a jucat ultima oară pe scena unui teatru din New York în spectacolul “The Boy from Oz” şi a fost recompensat cu un premiu Tony pentru acest rol. În spectacolul “Back on Broadway”, Hugh Jackman va interpreta o selecţie din numerele lui preferate din spectacole de musical şi va fi acompaniat de o orchestră alcătuită din 18 muzicieni.