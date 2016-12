Hugh Jackman, atacat de o admiratoare

Weekend-ul trecut, actorul australian Hugh Jackson şi-a pus în mişcare muşchii care au atras admiraţia atâtor femei. Vedeta a fost atacată cu un aparat de ras electric în vestiarul unei săli de sport din New York. Iniţial, Hugh Jackman a crezut că femeia vrea să apuce o armă de foc şi reacţia lui a fost promptă, pentru ca apoi să se liniştească: atacatoarea nu dispunea decât de un aparat de ras electric. Actorul i-a imobilizat braţul şi aparatul a căzut pe jos. Imediat a intervenit şi personalul sălii de sport. Femeia a trecut de biroul de control al sălii plângând de ţi se rupea inima, potrivit unei angajate, şi s-a dus direct către vestiare, unde l-a atacat pe Hugh Jackman. Poliţia din New York a arestat-o pe femeia de 47 de ani, identificată drept Katherine Thurston. Aceasta a fost pusă sub acuzare pentru hărţuire şi intenţie de atac, iar circumstanţele sunt destul de grave pentru că a fost văzută de martori şi în faţa casei starului australian şi în faţa şcolii unde învaţă cei doi copii ai acestuia.

Hugh Jackman, în vârstă de 44 de ani, este un familist convins. Deşi milioane de femei din lumea întreagă suspină după el, actorul australian are un comportament ireproşabil şi îi este fidel soţiei sale. Hugh Jackman este căsătorit de peste 17 ani cu o femeie cu 13 ani mai în vârstă, pe care o iubeşte ca în prima zi. Cei doi au un mariaj de invidiat, dar nu au putut avea niciodată copii biologici. Fostă actriţă, devenită apoi impresar şi producător, Deborra-Lee Furness a fost primul profesionist din lumea filmului care a avut încredere în potenţialul lui Hugh Jackman şi acesta nu uită. I-a oferit primul contract de impresariere şi graţie ei a ajuns starul de astăzi. Singurul lucru care nu a părut să iasă aşa cum şi-au dorit a fost faptul că Deborra-Lee Furness a pierdut toate sarcinile. Cei doi nu s-au lăsat învinşi de acest obstacol şi au recurs la adopţie. Au ales să înfieze copii de etnie aborigenă, copii care de obicei în Australia nu îşi găsesc cu uşurinţă părinţi adoptivi. În anul 2000 au adoptat un băieţel pe nume Oscar şi, cinci ani mai târziu, şi o fetiţă pe nume Ava.