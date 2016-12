Hugh Jackman, pentru a cincea oară... mutant

Actorul australian Hugh Jackman le are pe toate! Arată bine, are talent, o carieră înfloritoare şi o familie frumoasă! Dovada clară a succesului său este locul 3 pe care îl ocupă în topul „Forbes” al celor mai bine plătiţi actori de la Hollywood. Cu venituri estimate de editorii revistei la 55 de milioane de dolari, realizate în ultimele 12 luni, Hugh Jackman, în vârstă de 44 de ani, are calitatea unică de a împăca şi publicul, şi criticii de film. Cu rolul din musicalul „Les Miserables” a primit o nominalizare la premiul Oscar, iar cu lungmetrajul „Wolverine”, din seria „X-Men“, i-a mulţumit pe producători. Însă, în prima săptămână de la lansarea în 3.924 de săli de cinema, filmul „Wolverine” a avut încasări de 55 de milioane de dolari, departe de ţinta de 80 de milioane de dolari la care sperau producătorii. Timpul nu este pierdut pentru recuperarea investiţiei, iar Hugh Jackman va călători în jurul lumii pentru promovarea filmului.

Hugh Jackman pune la fel de mult suflet indiferent dacă joacă pe Broadway, într-un musical sau într-o serie de mare succes. Despre Wolverine spune că este genul de personaj care defineşte cariera unui actor, fiind unul dintre cele mai puternice roluri pe care le-a interpretat. Hugh Jackman a recunoscut că şi-a dorit să apuce să filmeze „Wolverine” încă de acum 13 ani, când a citit pentru prima oară povestea cu samurai care a inspirat lungmetrajul. Producătorii nu îşi ascund dezamăgirea, dar nu îl învinovăţesc pe Hugh Jackman, ci cred că spectatorii au ajuns la saturaţie în ceea ce priveşte seria „X-Men“ şi personajele sale. În „Wolverine”, Hugh Jackman a reluat pentru a cincea oară rolul Logan.

Poate că „Wolverine” nu este de ajuns să îl propulseze pe primul loc în clasamentul celor mai bine plătiţi actori de la Hollywood, pe care tronează Robert Downey Jr, care a reuşit să încaseze suma de 75 de milioane de dolari graţie megasuccesului de care se bucură personajul său Tony Stark în seriile „The Avengers / Răzbunătorii“ şi „Iron Man 3“. Filmele sale au avut încasări de câte un miliard de dolari fiecare, ceea ce a crescut simţitor şi pretenţiile financiare ale actorului. Pe locul 2 se clasează Channing Tatum, cu profit de 60 de milioane de dolari graţie ideii inspirate de a coproduce filmul despre stripperi „Magic Mike”, alături de regizorul Steven Soderbergh. Acest lungmetraj în care foarte puţini şi-au pus mari speranţe a avut un buget de şapte milioane de dolari şi a generat încasări de 167 de milioane de dolari, din care o sumă frumuşică a ajuns şi în contul lui Channing Tatum. Podiumul este completat de Mark Wahlberg, în dublă calitate de actor şi producător, cu venituri de 52 de milioane de dolari, în timp ce Dwayne „The Rock” Johnson şi-a tot arătat muşchii şi a câştigat 46 de milioane de dolari. În top 10 se mai află şi Leonardo DiCaprio - cu 39 de milioane de dolari, Adam Sandler - cu 37 de milioane, Tom Cruise - cu 35, Denzel Washington - cu 33 de milioane şi actorul irlandez Liam Neeson - cu 32 de milioane de dolari, cel mai nou actor care s-a alăturat selectului club al vedetelor plătite cu un salariu de 20 de milioane de dolari pentru partea a treia din „Taken”.