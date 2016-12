Hugh Laurie cântă la pian pe viitorul album al lui Meat Loaf

Starul serialului de televiziune ”Dr. House” a demonstrat că este şi muzician talentat, asigurând partitura de pian pentru o piesă ce va fi inclusă pe cel mai recent album semnat de rockerul Meat Loaf. Cântecul, intitulat ”If I Can\'t Have You”, este un duet între Meat Loaf şi cantautoarea Kara DioGuardi, fost membru al juriului emisiunii American Idol, cei doi fiind acompaniaţi de acordurile pianului la care cântă Laurie. Actorul britanic Hugh Laurie şi Meat Loaf s-au cunoscut şi s-au împrietenit în aprilie 2009, când rockerul american a apărut în calitate de invitat special în serialul ”Dr. House”. Cel de-al 11-lea album de studio semnat Meat Loaf, intitulat ”Hang Cool Teddy Bear”, va fi lansat în luna aprilie. Pe acest material discografic mai apar Justin Hawkins, solistul trupei The Darkness, actorul de comedie Jack Black şi Brian May, fostul chitarist al trupei Queen.