Hugo Chavez şi-a depus candidatura la prezidenţiale

Preşedintele venezuelean, Hugo Chavez, şi-a depus oficial candidatura la alegerile prezidenţiale din 7 octombrie, la care speră să obţină un al treilea mandat. Chavez s-a alăturat zecilor de mii de susţinători din faţa sediului său de campanie de la Caracas, în cel mai mare miting de când a fost diagnosticat cu cancer, în urmă cu un an. Aparent într-o stare bună, el a cântat şi a dansat în faţa mulţimii, promiţând că va lupta şi va câştiga. ”A fost un an dificil. Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru această viaţă”, a spus el. Consilierii săi apropiaţi au promis o demonstraţie de forţă din partea preşedintelui în vârstă de 57 de ani, care a avut puţine apariţii în public de când s-a întors de la tratament din Cuba, în urmă cu o lună. Chavez a ajuns la Biroul Electoral într-o camionetă, îmbrăcat în culorile naţionale şi făcând cu mâna susţinătorilor strânşi pe străzile din oraş. ”Vă înmânez candidatura cu promisiunea de a lupta şi, bineînţeles, de a câştiga”, a spus Chavez când a depus cererea. Apoi s-a adresat mulţimii strânse într-o piaţă din faţa clădirii. ”Am fost victimele unui război psihologic, unii anunţând moartea mea de mai multe ori cât am stat în Cuba”, a declarat el.

Sâmbătă, Chavez a precizat că ultimele analize medicale au arătat că este sănătos şi în formă pentru a candida pentru un nou mandat de şase ani. Principalul candidat de opoziţie, Henrique Capriles, este considerat primul rival cu şanse al lui Chavez, de când acesta din urmă a preluat puterea, în 1999. El şi-a depus candidatura, duminică, reprezentând o coaliţie de peste 30 de partide. După ce a condus un marş pe străzile din Caracas, politicianul în vârstă de 39 de ani a promis că va lupta împotriva infracţionalităţii, va elimina corupţia şi va consolida economia.