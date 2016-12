Huidu se gândeşte la Schumacher

Fosta vedetă de televiziune Şerban Huidu a fost, recent, în Italia, unde spune că nu a schiat după ce, în urmă cu trei ani, această pasiune era să-i curme viaţă şi i-a afectat şi cariera profesională din cauza cumplitei accidentări suferite. La sfârşitul lui 2010, Huidu s-a izbit violent de un copac pe o pârtie din Austria, intrând în comă şi revenindu-şi abia după luni bune de tratament. La sfârşitul lui 2013, fostul campion de Formula 1, pilotul german Michael Schumacher, a suferit un traumatism cranian sever într-un accident de schi în Franţa, ajungând la spital în comă. Starea lui de sănătate este stabilă, dar critică.

Huidu a postat pe blog un mesaj în care spune că îşi doreşte recuperarea pilotului german, aflat într-o stare prin care a trecut şi el. „La mulţi ani tuturor! Anul acesta nu m-am putut duce la Poiana Braşov, că nu am avut „timp“. Am plecat exact în nordul Italiei, la Val Gardena! Pe 29 nu am schiat, dar, din nefericire, ghinionul a lovit pe altcineva! Îţi ţin pumnii, Michael, sper să ai noroc aşa cum ai demonstrat mereu de-a lungul carierei! Să aveţi un an excelent! Împliniri şi bucurii vă doresc!”, a scris Şerban Huidu pe blogul personal.