Humet, încântat de revenirea la HCM

Interul dreapta Javier Humet a revenit la Handbal Club Municipal Constanța, după un singur sezon în care a evoluat la echipa franceză Ivry, cu speranța că va putea contribui la obținerea altor rezultate foarte bune pentru clubul tomitan. După plecarea lui Bogdan Criciotoiu, HCM Constanța s-a mișcat rapid pentru a acoperi un post lăsat liber, aducând la echipă un jucător care a convins în tricoul campioanei României la handbal masculin în sezonul 2012-2013.

„Sunt foarte fericit că am revenit la Constanța și îmi doresc să am un sezon foarte bun. Am urmărit meciurile HCM-ului din turneul Final Four al Cupei EHF de la Berlin. Au fost aproape de o performanță și mai mare. Revin într-o sală care mereu a fost plină la meciurile importante. Mi-am făcut prieteni de data trecută când am jucat aici și atmosfera este una plăcută. Îmi doresc să câștig un nou titlu, Cupa, Supercupa și în Europa să avem un sezon foarte bun”, a precizat spaniolul Javier Humet.

SCHIMBĂ PROGRAMUL. Anularea cantonamentului din Serbia, de la Zlatibor, a dat peste cap programul de pregătire al campioanei României, care este nevoită, din cauza problemelor financiare, să continue antrenamentele la Constanța. Chiar dacă și pe litoral au condiții foarte bune de antrenament, căldura din această perioadă a anului, dar și faptul că la Zlatibor jucătorii s-ar fi aflat mult mai mult timp împreună pot afecta nivelul de pregătire al handbaliștilor pregătiți de Zvonko Sundovski, Marko Isakovic și Alexandru Buligan. Jucătorii rămân, din fericire, concentrați la cerințele antrenorilor, gândindu-se că astfel de situații apar în viața oricărei echipe. „Noi continuăm să ne pregătim cât se poate de bine, pentru că timpul trece și urmează un sezon foarte lung și dificil. Într-adevăr, la Zlatibor, relațiile de joc s-ar fi format mai repede, pentru că am fi stat cu toții în același loc și ne-am fi cunoscut mult mai bine. Sunt jucători noi care au nevoie de omogenizare, dar se va rezolva și acest aspect. Aveam stabilite și unele partide amicale în Serbia, dar cred că vor fi găsiți și aici niște adversari”, a declarat interul stânga Alexandru Șimicu. Jucătorii HCM-ului au avut liber de sâmbătă după-amiază până astăzi, când vor relua ședințele de pregătire.