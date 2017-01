Humphrey Bogart, omagiat la New York

Un cartier din New York a fost rebotezat Humphrey Bogart Place, pentru a-l onora pe celebrul actor din filmul "Casablanca". Ceremonia a avut loc în prezenţa actriţei Lauren Bacall, cu care actorul a fost căsătorit. Cartierul în care a crescut protagonistul "Şoimului maltez", situat dincolo de 103rd Street West, între Broadway şi bulevardul West End, a fost botezat cu numele actorului. O placă comemorativă a fost aşezată într-un capăt al 245 West 10rd Street, în nord-vestul cartierului Manhattan, unde actorul şi-a petrecut tinereţea. Autorităţile din New York au stabilit deja că acest loc este un monument istoric în cinstea lui Bogart. Bogart şi Bacall s-au întîlnit în 1944, în timpul filmărilor la lungmetrajul "A avea sau a nu avea", în regia lui Howard Hawks. Lauren a fost soţia actorului din 1945 şi pînă la moartea acestuia, în 1957. Actriţa a declarat că este foarte emoţionată de omagiul pe care oraşul New York i-l aduce lui Bogart.