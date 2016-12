Huse pentru telefoane, confiscate de vameși

11:51:30 / 28 Martie 2015

drepturi de proprietate intelectuala

Nu poliția retine marfa în frontiera, înca o data poliți își atribuie meritul unei rețineri de marfa susceptibilă a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală. Pentru toți cei ce nu știu controlul mărfii si retinerea lor o face vama. Dar procedeul in ce privește vama ,este foarte stufos cu multe hârtii si multe situații transmise ierarhic superiorilor, timp în care politia de frontiera care sunt multi nu au nimic de facut, vin la vama ia cantitatile si valorile si in cinci minute de la retinere, le transmit la ziar. Vama transmite evenimentul ierarhic la DRV Galați( pentru ca acum vama Constanta apartine de Galati ca asa a vrut Dragnea si Ponta) și Galați-ul transmite sau nu retinerea la ziar si asa politia de frontiera a mai facut o retinere. Cât privește dosarul penal întocmit, să dea politia de frontieră un comunicat in care sa mentioneze finalizările tuturor dosarelor intocmite de ei pe drepturi de proprietate intelectuala. Sa le fie rusine, ar fi putu să scrie în comunicat : echipa de control formata din VAMA si Politie de Frontiera au descoperit si retinut...... etc.