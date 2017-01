Hypo Tirol ajunge astăzi la Constanţa

Adversara Tomisului din primul tur al Cupei CEV, Hypo Tirol Innsbruck, soseşte în această după-amiază la Constanţa şi se va antrena în Sala Sporturilor astăzi, de la ora 18.00, şi mîine, de la ora 9.00. Formaţia austriacă a susţinut vineri seară ultimul meci înaintea partidei de la Constanţa, cîştigînd, cu 3-2 (25-23, 23-25, 20-25, 33-31, 15-11), pe terenul lui Salonit Anhovo Kanal (Slovenia), în Interliga Europei Centrale. Cel mai eficient jucător al vicecampioanei Austriei a fost Chocholak, cu 31 de puncte, slovacul avînd o eficienţă de 60% pe parcursul acestei întîlniri. Antrenorul Stefan Chrtiansky a început meciul în formula: Carletti - Chocholak (31p), Găvan (3p), Douglas (4p), Mozer (11p), Leo Negao dos Santos (14p) şi libero Laure. Au mai jucat Joscak (5p), Chrtiansky jr., Paulo da Silva (4p) şi Weber.

Faţă de lotul pe care Tirol l-a utilizat în ediţia trecută a Cupei CEV, austriecii au mai mulţi jucători noi: coordonatorul Carletti, universalii Chocholak şi Paulo Da Silva, centrul Joscak şi extrema Leo Negao, care i-au înlocuit pe Meggiolaro, Mellitzer, Skoric, Gelencser şi Stojkovic. Publicul constănţean a putut vedea noile achiziţii ale Tirolului la Cupa “Mării Negre”, turneul din septembrie, mai puţin brazilianul Leo Negao, transferat cu o lună în urmă pentru a suplini accidentarea ucraineanului Vladimir Tatarinţev. „E bine că nu ne-am întîlnit la acest turneu, pentru că una e să vezi o echipă pe video şi alta să o simţi pe teren, într-un meci direct. Ambele echipe s-au schimbat faţă de anul trecut, poate chiar în bine. Tomisul a adus un ridicător foarte bun, Firpo, am jucat anul trecut contra lui în campionatul Austriei şi părerea mea este că a avut cam 50% din merite la cîştigarea titlului de către Viena. Am observat că la Constanţa au ajuns cîţiva dintre cei mai buni internaţionali români, datorită legii care limitează numărul de jucători străini. Cred că este o decizie bună şi că echipa va fi puternică în Europa, în condiţiile în care aplicarea acestei legi va slăbi multe echipe europene”, spunea Daniel Găvan după turneul de la Constanţa. „Tomis are acum un lot foarte echilibrat valoric, cu mulţi jucători buni pe toate posturile. E un avantaj pentru ei, dar cred că meciurile din Cupa CEV vor fi la fel de echilibrate ca anul trecut”, declara şi antrenorul principal Stefan Chrtiansky.