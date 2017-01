Hyundai lansează campania “Travelmate” pentru a inspira turiştii din şase dintre cele mai cunoscute oraşe ale lumii

Hyundai a lansat campania “Travelmate”, prin intermediul căreia mijloacele de transport din şase dintre cele mai importante oraşe ale lumii vor fi decorate, creând iluzii optice. Peste 55 de milioane de turişti anual vor avea ocazia de a admira instalaţiile de artă inspiraţională, compuse din logo-uri Hyundai de mici dimensiuni, şi de a-şi împărtăşi experienţele personale pe conturile Hyundai de reţele sociale.

În Istanbul, New York, Mexico City, Barcelona, Paris şi Singapore, autobuzele şi tramvaiele vor fi decorate utilizând arta inspiraţională, cu imagini ale principalelor atracţii turistice ale metropolelor. Sistemul, prezentat sub forma unui mozaic creativ, este compus din sute de logo-uri Hyundai la dimensiuni foarte mici, care privite de la distanţă recreează alte ilustraţii. Cu această ocazie, călătorii sunt încurajaţi să împărtăşească cele mai frumoase poveşti de călătorie pe Facebook, Twitter şi Instagram, utilizând hashtag-ul #HyundaiTravelmate. Pentru a facilita comunicarea, autobuzele din Paris şi Mexico City, care fac parte din campanie, dispun şi de Wi-Fi gratuit.

În New York, de exemplu, celebra imagine a Manhattanului este vizibilă alături de mesajul “Take a step back. There is more of New York to be seen” (“Fă un pas înapoi. Mai sunt multe de admirat în New York”).

În Barcelona, Paris şi Singapore, vizitatorii sunt întâmpinaţi cu mesajul “Te aşteaptă o nouă experienţă”, dar şi cu o imagine dezvăluind noul SUV al gamei, Hyundai Tucson.

Scott Noh, Head of Overseas Marketing, Hyundai Motor Company, a declarat: “Dorim să fim alături de clienţii noştri oriunde ar călători în lume şi să le oferim experienţe dincolo de aşteptări”.

Toate imaginile încărcate cu hashtag-ul campaniei vor fi incluse în filmuleţul realizat de Hyundai Motor şi difuzat pe pagina Facebook (Facebook.com/hyundaiworldwide), pe Twitter (@Hyundai_Global) și pe contul Instagram (Instagram.com/Hyundai_worldwide).

