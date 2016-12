Își caută copiii dispăruți de zece zile

Disperarea unui părinte căruia îi sunt luați copiii de lângă el este de neimaginat. Ar fi în stare să facă aproape orice pentru ca micuții să se întoarcă acasă, dar când se lovește de uși închise, este cuprins de cele mai negre gânduri. Într-o astfel de situație se află și Costică Toma, de 52 de ani, din Constanța, care locuiește într-o casă din Depoul CFR Palas. Până în urmă cu aproape două săptămâni, bărbatul i-a avut în grijă pe copiii săi, Cristian-Gabriel Toma, de 10 ani, și Florentina-Ionela Toma, de șapte ani, pe care povestește că i-a crescut mai mult singur decât împreună cu soția sa, Mihaela Toma. De pe 4 decembrie 2014, Costică Toma trăiește zi și noapte cu spaima că micuții lui au pățit ceva, după ce au fost luați de la școală de mama lor, pe care el o știa plecată la muncă în Italia. „Când am mers să-i iau de la unitatea de învățământ, mi s-a spus că Flori și Cristi au plecat cu mama lor. Din acea zi nu mi-am mai văzut copiii și nici nu am vorbit cu ei. Am încercat să o sun pe soția mea, dar are toate telefoanele închise. Am întrebat-o chiar și pe soacra mea, care locuiește în București, dacă știe ceva, însă mi-a zis că nu a văzut-o pe Mihaela. Sunt disperat! Vreau să aflu ce fac copilașii mei, dacă sunt bine... Nici la școală nu au mai fost duși, pierd serbarea de Crăciun și erau foarte entuziasmați că învățaseră poeziile!”, a povestit Costică Toma, cu lacrimi pe obraji.

SPERANȚE ȘI IERTARE Istoria căsniciei lui Costică Toma cu Mihaela a început în martie 2003. Fiecare venea după un mariaj ratat, femeia având un copil, iar bărbatul - doi. Speranța bărbatului de a-și reface viața s-a spulberat după un an de conviețuire. Fără știrea soțului ei, Mihaela a luat ambele verighete, le-a amanetat și a cheltuit banii după bunul plac. Iar situația s-a repetat de-a lungul timpului, chiar și după venirea pe lume a copiilor. „Mi-a furat bani din casă, cardul de salariu și a părăsit domiciliul. De fiecare dată, însă, am reușit să iau legătura telefonic cu ea și am convins-o să se întoarcă acasă. Bineînțeles, după ce i-am plătit datoriile. Am tot iertat-o pentru că-mi iubesc nespus copiii și nu pot trăi fără ei. Am sperat că soția mea se va îndrepta cu timpul”, a spus Costică Toma.

ÎN DIVORȚ Ultima plecare a Mihaelei a avut loc în februarie 2014. Deoarece avea de achitat o sumă uriașă pe care fiul ei din prima căsătorie, Alexandru Iancu Pintilie, de 17 ani, a furat-o din locuința unor vecini, Mihaela Toma a decis să meargă la muncă în Italia. Ca de obicei, a luat drumul străinătății fără să-și anunțe soțul. „M-a sunat după câteva zile și mi-a spus că este în Italia, unde vrea să câștige bani ca să-i dea înapoi vecinilor păgubiți de fiul ei. A trimis de două ori câte 100 de euro pentru copiii noștri și atât. Sătul de escapadele ei, am introdus divorț. Cu o zi înainte de prima înfățișare la instanță, Mihaela i-a luat pe Flori și pe Cristi și a dispărut”, a adăugat Costică Toma. Teama lui cea mai mare este că femeia i-ar putea duce pe cei mici la cerșit sau că i-ar putea învăța să fure, exact ca fratele lor vitreg. Bărbatul a făcut plângere la Poliție și, în același timp, cere ajutorul tuturor persoanelor care ar putea furniza informații referitoare la acest caz.

Persoanele care pot oferi informații cu privire la cei doi minori sunt rugate să sune la redacția cotidianului „Telegraf”, la numerele de telefon 0723.58.28.28 și 0372.79.99.19, sau la dispeceratul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța - 0241. 611.364.