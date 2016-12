Își cer banii! Marinari de la GSP susțin că nu și-au mai primit salariile de luni bune

02:48:00 / 03 Aprilie 2015

Daca sinteti prosti

Va meritati soarta!Cind ati intrat acolo stiati in ce va bagati ca toata Constanta stia ca virgula Comanescu este o jigoide si nu plateste oamenii cu lunile!Oricum voi astia care plingeti nu plecati de acolo pentru ca stiti ca nu o sa faceti fata la o companie straina adevarata!Din nou toata lumea stie ca acolo se intra numai pe ile si spaga,putini sint cei intrati pe bune!De ce va e frica pentru ca v-au zis pilele sa stati in banca voastra ca-i bagati si pe ei in rahat?Aveti tupeul sa ridicati ciocul?Stiti ce a patit bucatarul care a facut greva foamei in 2011 ca a ramas instrada din cauza GSP-ului ca i-a luat banca tot?A fost daT IN JUDECATA de Comanescu si pus la plata a 50000eu despagubiri pentru denigrarea imaginii firmei!Asa ca mai incompetentilor si pilosilor va meritati soarta!ce ati zis ca daca aveti pile va luati si banii!Ei de data asta v-ati cam ghimpat ca GSP-ul cu Comanescu infrunte are datorii enorme si e nblack listat peste tot!Felicitari baieti! Fitri mindri ca aveti pile si ati dat spaga dar muriti de foame!Oricum nu puteti face nimic ca nu aveti contractele inregistrate deci nu existati si intrati si voi in kk pt ca lucrati la negru!Si mai e ceva ce am uitat...politicul!Atentie la neatentie!