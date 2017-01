“I’Velo”, un proiect de succes

În acest an, pentru prima dată în România, un program prin care iubitorii de mişcare au putut închiria gratuit biciclete a fost aplicat în patru oraşe: Constanţa, Cluj-Napoca, Iaşi şi Tg. Mureş. Lansat de Asociaţia Green Revolution şi Raiffeisen Bank, sub patronajul Ministerului Mediului, programul intitulat “I’Velo” a beneficiat pe plan local de sprijinul Primăriei Municipiului Constanţa. Locuitorii oraşului nostru au putut beneficia de el începând cu 16 iulie, data finală fiind 31 octombrie. Conform coordonatorului proiectului “I’Velo” Constanţa, Dragoş Năstase, acesta a avut un mare succes: “Acesta este primul an în care am derulat programul de închirieri de biciclete în mod gratuit către populaţia din mai multe oraşe din ţară, noi desfăşurând anul trecut un program asemănător în Bucureşti. Succesul programului ne-a surprins şi pe noi, numărul de utilizări pe ţară depăşind cifra de 200.000, numai pe plan local înregistrând peste 20.000”.

NU E BUNUL MEU, NU AM GRIJĂ DE EL. Cererea mare a dus însă şi la probleme în desfăşurarea programului, utilizarea defectuoasă a bicicletelor şi furtul restrângând numărul celor în stare de funcţionare. “Din păcate, acum, pe final de proiect în Constanţa, din parcul iniţial de 150 de biciclete, mai avem funcţionale doar 20. Aceasta pentru că mulţi oameni folosesc în mod necorespunzător bicicletele. În plus, numărul defecţiunilor apărute a crescut de când am plecat din Mamaia şi am venit aici, în Parcul Tăbăcărie. De asemenea, câteva biciclete au fost furate”, a precizat coordonatorul proiectului “I’Velo” Constanţa. Cei care doresc să închirieze o bicicletă au constatat şi ei că există un număr redus de vehicule, aşteptând la coadă chiar şi o oră pentru a se putea plimba pe două roţi prin parc. “Stăm de aproximativ o oră să prindem o bicicletă. De obicei e o coadă mai mare, dar atunci, culmea, merge puţin mai repede”, a spus o elevă de gimnaziu, Georgiana Tichim. Coordonatorul proiectului pe plan local a dat asigurări că, în al doilea an de funcţionare, ţinând cont şi de datele acumulate, vor fi eliminaţi timpii de aşteptare mai mari. “Acum că ştim care este nivelul de defecţiuni care poate apărea zilnic, vom aloca un buget mai mare departamentului de reparaţii, pentru ca populaţia să beneficieze de plimbări gratis în condiţii optime, indiferent de abuzul la care vehiculele sunt supuse”, a încheiat Dragoş Năstase.