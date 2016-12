„I Like Romania”, la Freedom Jazz

Prima ediţie a Festivalului Internaţional „Freedom Jazz la Vama Veche”, organizat de Fundaţia Bravo, a debutat, ieri seară, la complexul Marina Park din staţiune şi se va desfăşura până sâmbătă seară, timp în care vor urca pe scenă nume „grele” ale jazz-ului internaţional şi autohton.

Unul dintre cele mai importante proiecte artistice româneşti care vor fi prezentate la „Freedom Jazz” este „I Like Romania”, purtând semnătura muzicianului Marius Mihalache, care este şi directorul artistic al festivalului. Mihalache va prezenta, mâine seară, conceptul de show „I Like Romania”.

„De patru luni, muncesc zi de zi, împreună cu echipa pe care mi-am format-o în paralel, la proiectul „I Like Romania”. Am făcut repetiţii zilnice şi am depus un efort destul de mare, iar stresul acumulat în această perioadă a dus din nou la probleme de sănătate, însă meseria mea şi pasiunea pentru muzică sunt mai presus de orice!”, a declarat apreciatul ţambalist Marius Mihalache.