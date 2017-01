„I love the F word”: weekend fashion inedit la Constanţa

Şampanie, prăjituri, muzică bună, dar şi haine, accesorii, încălţăminte sau make-up după ultimul suflu al modei: acestea sunt ingredientele unui week-end perfect pentru doamnele şi domnişoarele mondene. Pornind de la acest concept, Kmy`s Salon din Mamaia a găzduit, între 5 şi 6 martie, „I love the F word- Fashion Sale”, o expoziţie de modă cu vânzare, în exclusivitate pentru femei, în cadrul căreia şi-au prezentat creaţiile 12 designeri din Constanţa, Bucureşti şi Iaşi. Evenimentul - organizat de Liana Ursache si Alexandru Popescu, de la Sharingad Creative Boutique - constituie un concept inedit în România, urmărind să promoveze tinerii creatori de modă. În Occident se numeşte fashion-branches şi, pe scurt, are mai mult un caracter de socializare. Din partea celor ce au expus ţinute vestimentare, participanţii la această sesiune au fost: Sorina Cotea, Cristina David, Rodica Sîrbu, Dilec Vani, Ana Verbina şi Liana Ursache. Designerii care au expus accesorii sunt Bianca Milos, Cristina Hamparian, Anca Coroiu şi Paula Saioc. Piesele de încăltăminte au fost semnate de Luminiţa Galani, iar de hair-styling s-a ocupat Alexandra Mihaiu. Un interes deosebit au stârnit demonstraţiile de machiaj realizate de Ana Maria Bacalu. Pentru că momentul a reprezentat o ocazie excelentă de socializare pentru cei prezenţi, am dat tinerilor artişti prilejul de a oferi constănţencelor câteva repere moderne referitoare la îmbrăcăminte, accesorii sau machiaj.

Blugii trebuie să fie confortabili şi sexy Sorina Cotea este o tânără absolventă din Iaşi, care a prezentat o colecţie de jeans. „Am considerat că nu există concurenţă, am vrut să realizez ceea ce eu nu găsesc şi ceea ce lipseşte de pe piaţă. Ceea ce fac eu aici este mai mult un teaser, nu am expus deocamdată decât 10 blugi scurţi, denim, mă interesează reacţia publicului”, a declarat creatoarea. Referitor la modul de alegere a unor jeans, ne-a precizat: „regulă principală: să te îmbraci ca să te simţi bine. Este recomandat să fie confortabili, sexy şi în trend. Eu urmăresc nişte repere: mai natural, puţin mai dur, nu foarte încărcat, fără multe accesorii. Blugii trebuie să scoată în evidenţă personalitatea. Lumea este tot mai îndrăzneaţă, nu mai contează barierele dintre sexe, moda actuală este extrem de versatilă, orice merge dacă este combinat cu gust. Referitor la jeans, prefer denimul clasic: nu foarte tratat, prespălat într-un stil foarte simplu”.

Arta machiajului. Doamnele prezente la eveniment au putut beneficia de un machiaj profesionist realizat de artista constănţeancă Ana Maria Bacalu. În vârstă de 20 ani, studentă la Drept, este absolventă a Academiei de Make-up Giulia Nahmany & Fleurimon din Bucureşti. Ne-a explicat că un machiaj de bun-gust trebuie să urmeze mai multe repere: „Machiajul este foarte important pentru doamne. Trebuie să pună în evidenţă cele mai frumoase trăsături, să ne facă mai plăcute. Mai ales cel de zi trebuie să fie discret, să nu schimbe trăsăturile feţei, ci doar să accentueze trăsăturilor naturale. Cel de seară este unul corector: acoperă micile imperfecţiuni şi, de ce nu, poate fi o „a doua faţă”. În perioada primăvară-vară se renunţă la tuşele foarte grafice, ochii foarte conturaţi cu negru şi nuanţe închise. Tenul trebuie să fie natural, fundaţia trebuie să lase să se vadă cât mai bine textura pielii. Ca şi cromatică, sunt preferate nuanţele nude, amestecate şi cu cele electrice. Nici în acest sezon nu se renunţă la rujul roşu. (Va urma).