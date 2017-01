„I Love You, Harap Alb”, provocări şi metafore

A vorbi despre prestaţia, talentul şi performanţa trupei de teatru „Iulia Haşdeu” a şcolii ce poartă numele ilustrului cărturar Bogdan Petriceicu Haşdeu este greu şi provocator, în acelaşi timp. Adolescenţii, sub bagheta regizorală a profesorului Valentin Sgarcea, ale cărui energii creatoare erup ca un vulcan atunci când e vorba despre un nou proiect artistic, şi-au uimit profesorii, colegii şi părinţii prezentând „feeria cu muzici”, după Ion Creangă, „I Love You, Harap Alb”. Timp de 20 de minute, elevii clasei a VII-a A i-au vrăjit pe cei prezenţi, ieri, la orele amiezii, în sala Palatului Copiilor, cu un moment artistic bine structurat - scena gâlcevii din casa supraîncălzită a Împăratului Roşu - derutant pentru cei mai conservatori din fire, dar de un (tragi)comic savuros şi plin de semnificaţii.

Ancorat în realitatea cotidiană, deşi are la bază o poveste clasică, cu un scenariu scris de Val. Sgarcea şi Dana Pahom, „I Love You, Harap Alb” este o provocare pentru spectatori, pentru actori, dar şi pentru specialişti. Replicile alerte, trimiterea la personaje recognoscibile din viaţa de zi cu zi, mai ales din rândul adolescenţilor şi tinerilor - care stau pe „net”, consumă băuturi energizante, frecventează cluburi şi vânează „partide” reuşite, cu case, maşini şi conturi bancare consistente - fac din „I Love You, Harap Alb” un spectacol-metaforă.

„De cine credeţi că râdeţi? De ăştia de pe scenă?!”. Finalul şi mesajul piesei sunt sugestive şi răvăşitoare: „De cine credeţi că râdeţi? De ăştia de pe scenă?! Râde ciob de oală spartă. Vă plac hahalerele, vă plac fiţele, vă place ratingul? Aţi uitat proverbele, aţi uitat limba neaoşă, aţi uitat pe cei care ne-au dat nume?”.

Reuşita acestui spectacol se datorează atât prof. Val. Sgarcea, cât şi talentaţilor elevi-actori: Cristian Neagu - Gerilă, Andreea Verzia - Flămânzilă, Sabina Mănăstireanu - Setilă, Mădălina Şamata - Păsărilă, William Oancea - Ochilă, Ainur Beghin - Harap-Alb, Emre Mujdaba - Roşu Împărat, Alexandru Harapu - omul împăratului, Cristiana Hondru şi Cristina Huminic - fetele împăratului, Bianca Mircescu - povestitorul, Costel Ursuleanu - bufonul, Ioana Gorgovan - fata din vis şi Oana Budu - Michael Jackson din vis. Farmecul piesei a fost sporit şi de scenografia originală şi de efect, iar reprezentaţia a fost un succes, chiar dacă sala nu a permis efectele tehnice, de lumini şi sunet.

Această scenetă, concepută ca un omagiu adus „marelui nostru humuleştean”, cum l-a numit Val. Sgarcea pe Ion Creangă, a fost prezentată în cadrul festivităţii de închidere a anului şcolar 2010-2011.