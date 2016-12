I s-a interzis să profeseze în învăţământul public

După un an de la declanşarea anchetei penale împotriva ei pentru trafic de influenţă şi abuz în serviciu, profesoara Emilia Mărculescu din cadrul Colegiului „Nicolae Titulescu” din Medgidia a fost condamnată, vineri, de judecătorii constănţeni, la un an şi jumătate de închisoare cu suspendare condiţionată. Prin aceeaşi decizie, cadrul didactic trebuie să restituie suma totală de 4.370 de lei primită drept mită de la 21 de elevi care au avut curaj să depună plângere împotriva acestuia. De asemenea, instanţa i-a interzis Emiliei Mărculescu dreptul de a mai exercita vreodată funcţia de profesor într-o instituţie publică de învăţământ. Sentinţa emisă de Tribunalul Constanţa nu este definitivă. Conform rechizitoriului, în septembrie 2011, cadrul didactic i-ar fi cerut bani în repetate rânduri unei eleve din ultimul an de liceu, pentru a-i întocmi acesteia proiectul la specialitatea Contabilitate, necesar la finalul clasei a XII-a şi „pentru a-i asigura succesul la testarea profesională de la finele anului, prin intervenţii la Comisia de examinare”.

FLAGRANTUL Procurorii spun că Emilia Mărculescu i-ar fi dat un ultimatum elevei, ameninţând-o că, dacă până pe 11 octombrie 2011 nu îi va aduce 300 de lei, nu se va putea prezenta la examenul de bacalaureat. Mama elevei a depus plângere la Poliţie împotriva cadrului didactic, iar pe 11 octombrie 2011, profesoara a fost reţinută pe holul liceului la scurt timp după ce a primit suma de 300 de lei, bancnotele fiind marcate cu inscripţia „MITĂ”. În urma audierii a 36 de martori, anchetatorii au stabilit că profesoara Mărculescu condiţiona promovarea celor patru discipline pe care le preda de luarea de meditaţii cu ea. În situaţia în care elevii refuzau să se mediteze, luau note proaste. Potrivit procurorilor, profesoara avea un carneţel pe care nota banii primiţi de la elevi. Ea s-a declarat nevinovată de la începutul anchetei şi a susţinut că nu a făcut altceva decât să îi ajute pe elevi la întocmirea unor lucrări necesare la examenul de bacalaureat, potrivit profilului liceului. Emilia Mărculescu a fost suspendată din funcţia de profesor pe parcursul anchetei şi judecăţii.