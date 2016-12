I s-a pus gând rău lui Tăriceanu. Cine vrea să-l dea jos!

17:52:31 / 08 August 2016

Cinci dosare penale ...

Mai recent , i-au fost intocmite trei , apoi inca doua dosare . Pentru coruptie ! Din perioada in care era premier mai are sase dosare penale , cu fapte care inca nu s-au prescris . Complicitati cu Patriciu , Vantu , Ioan Nicolae , Vosganian , Relu Fenechiu etc. Drept urmare , nici daca se unesc toate fostele neveste , cu sotii lor actuali si cu influenta economica si politica avuta nu-l mai salveaza pe tataia asta putred de corupt si urat mirositor , ca si PNL si ALDE - alianta hienelor ...