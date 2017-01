I s-a tatuat un penis în loc de emblema echipei favorite!

Un uruguayan, realizator de tatuaje, este dat în judecată de un adolescent în vîrstă de 17 ani, suporter al echipei Boca Juniors, căruia i-a tatuat pe spate un penis în loc de emblema formaţiei favorite. “Nu am văzut ce îmi tatua el, pentru că nu am avut la dispoziţie o oglindă. Am văzut tatuajul abia cînd am ajuns acasă şi l-am arătat părinţilor mei”, a declarat adolescentul pentru Terra Argentina. “Cel care a făcut tatuajul este suporter al rivalei echipei Boca Juniors, River Plate, astfel că s-a enervat cînd adolescentul i-a cerut să tatueze simbolul clubului Boca şi a decis să facă un penis în locul acestuia. Incredibil!”, a declarat un purtător de cuvînt al poliţiei uruguayene.