I-a intrat iedera vecinilor în casă. Prin perete!

Cu toții am trecut cel puțin o dată prin situația neplăcută de a ne inunda vecinii, de a fi inundați de cei care locuiesc deasupra sau de a fi deranjați de muzica dată la maxim de cei care locuiesc în vecinătatea casei noastre. Conflictele între vecini pot lua, însă, forme nebănuite. Este și cazul unui locuitor al cartierului constănțean Coiciu, George Oprea, care trece printr-o situație ciudată. Bărbatul, care locuiește la casă, s-a trezit în urmă cu câteva luni cu iedera vecinei într-una din camere. Cu toate că există un gard despărțitor, el spune că planta buclucașă a depășit granița celor două curți vecine, s-a urcat pe peretele casei și apoi a spart zidul (acesta fiind din chirpici), pătrunzând în locuință. ”De vreo trei luni mă tot trezesc cu iedera în casă. Am tăiat-o o dată, însă ea crește încontinuu. Casa este făcută din chirpici. Este izolată, dar degeaba. Nu știu ce să mă mai fac”, a povestit, pentru ”Telegraf”, George Oprea. El spune că vecina sa crește iedera de câțiva ani și nu vrea sub nicio formă să renunțe la plantă, cu toate că bărbatul a încercat să discute cu ea în mod civilizat și a chemat-o în casă să îi arate neplăcerea provocată. ”Am chemat-o în casă să vadă ce a făcut iedera și am rugat-o să o taie de la bază, pentru că altfel nu se poate, dar femeia spune că nu o interesează”, se plânge constănțeanul, care a ajuns în pragul disperării. Mai mult, omul spune că încăperea pe care s-a cățărat planta este plină de igrasie. ”Vecina ia furtunul și udă planta, pe peretele pe care aceasta s-a cățărat. Din cauza asta e peste tot umezeală și ne-am umplut de gândaci. Am fost la Poliție, însă acolo mi-au spus că nu au ce să facă, ci că trebuie să o dau pe vecină în judecată”, mai spune Oprea.

Potrivit reprezentanților Poliției Locale Constanța, în aceste cazuri este necesară părerea unui expert, care să stabilească dacă iedera a produs pagube. ”Nu este niciun articol de lege în care să se menționeze faptul că iedera afectează o construcție. Dacă sunt produse pagube materiale de către această iederă trebuie să o stabilească un expert, iar apoi vecinul să fie dat în judecată pentru recuperarea prejudiciului. La Poliția Locală nu există nici expert, nici evaluator de prejudicii”, a precizat directorul executiv adjunct al Poliției Locale Constanța, Ionuț Pripiși. Am încercat să solicităm un punct de vedere de la vecina (Dana Grigore) a cărei iederă i-a provocat neplăceri constănțeanului, însă ea nu a putut fi contactată până la ora închiderii ediției.