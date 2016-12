O crimă oribilă i-a înspăimântat, ieri, pe locuitorii cartierului constănţean Viile Noi. Orbit de gelozie, un bărbat de 57 de ani şi-a omorât soţia în locuinţa lor situată pe strada Democraţiei. Soţii Luminiţa şi Eugen Geană erau în proces de divorţ şi o nouă ceartă l-a scos din minţi pe bărbat, care a luat un cuţit şi i-a tăiat gâtul soţiei, în timp ce aceasta se afla în baie. Era ora 9.30 când Eugen Geană a sunat la 112 şi a cerut ajutor autorităţilor. La adresa respectivă au ajuns două ambulanţe, dar şi poliţia. În casă se află şi copilul soţilor Geană, un băiat de 10 ani, care dormea în momentul comiterii crimei. Acesta a fost trezit din somn de poliţişti şi dus la vecini, pentru a nu fi nevoit să îşi vadă mama zăcând pe podea într-o baltă de sânge. Cadrele medicale au încercat mai bine de 70 de minute să o readucă la viaţă pe femeie, însă eforturile lor au fost zadarnice. Luminiţa Geană, de 39 de ani, a fost declarată moartă. „Pacienta era fără puls, fără respiraţie spontană, cu o plagă la nivelul arterei jugulare care interesa şi traheea, mai exact o leziune incompatibilă cu viaţa. A avut mai multe plăgi înjunghiate şi la nivelul toracelui superior şi al membrelor superioare. Am găsit-o într-o baltă de sânge. E posibil să fi pierdut aproximativ 700-800 ml de sânge. La prima evaluare au fost descoperite 3-4 lovituri de cuţit”, a declarat dr. Laurenţiu Bădescu, medic al Serviciului de Ambulanţă Judeţean. Soţul, care se afla în stare de şoc, a fost escortat de anchetatori la sediul poliţiei. Cazul a fost preluat de un procuror criminalist.

SCANDALURI REPETATE În scurt timp, la locuinţa celor doi au ajuns rudele femeii, dar şi cele ale bărbatului. Pentru că spiritele s-au încins, alte echipaje de poliţie au ajuns la adresa respectivă. Vecinii, revoltaţi de mânia bărbatului, despre care spun că era o persoană violentă, s-au adunat în faţa casei. Aceştia au declarat că Eugen Geană este la a doua căsătorie şi că prima s-a terminat tot din cauza geloziei sale şi a violenţei de care dădea dovadă. „Anul trecut era să o mai omoare odată. A trântit-o la pământ, i-a pus piciorul în capul pieptului şi cu mâinile o sugruma. Noroc că am auzit ţipete, am sărit gardul ?i am reuşit să o salvăm. Ieri dimineaţă m-am întâlnit cu Luminiţa şi mi-a spus că nu mai poate să mai trăiască aşa, că a obosit şi că s-a săturat de el. Nopţile dormea afară pentru că se certau şi nu mai avea putere să stea sub acelaşi acoperiş cu el, cu toate că această casă a fost făcută de ea”, a declarat o vecină. Băiatul nu avea o copilărie fericită, conform vecinilor. „Copilul plângea în fiecare seară, fiind sătul de scandalurile zilnice”, a spus o femeie. La locuinţa familiei Geană au ajuns şi reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, care urmează să stabilească ce se va întâmpla cu băieţelul de 10 ani.

OMOR CALIFICAT „După autopsie şi audieri vom stabili împrejurările exacte în care a fost comisă fapta. Suspectul este în stare de şoc şi nu am aflat prea multe detalii de la el. A fost chemată şi o ambulanţă să îi acorde îngrijiri medicale”, a declarat procurorul de caz Zafer Sadâc. După ce şi-a revenit din şoc, bărbatul a fost escortat la Parchet pentru audieri. El a recunoscut acuzaţiile aduse. Geană a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând ca astăzi să fie prezentat instanţei cu propunere de arestare pentru omor calificat.