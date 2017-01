I-a tăiat gîtul cu lama în biserică

Zeci de credincioşi s-au strîns, vineri, încă de la primele ore ale dimineţii, pentru a asista la slujba Sfîntului Maslu, oficiată la Capela Militară din Constanţa. Enoriaşele, în majoritate bătrîne care locuiesc în apropierea lăcaşului sfînt, ascultau cu evlavie cuvintele preotului, cînd în biserică a răsunat un ţipăt de durere. Femeile au văzut îngrozite cum o bătrînă în vîrstă de 74 de ani, fusese tăiată în zona gîtului, de o tînără care ţinea în mînă o lamă de bărbierit. În ciuda zarvei şi haosului creat, credincioşii au reuşit să o imobilizeze pe agresoare, care începuse să ţipe şi să ameninţe cu moartea pe cei aflaţi în biserică, după care au cerut ajutorul poliţiştilor. Aceştia au aflat că tînăra fusese văzută cerşind prin preajma bisericii, chiar în ziua incidentului. “A fost în biserică şi joi seara, dar a stat liniştită. Astăzi însă (n.r. ieri) s-a dus ţintă în mijlocul lăcaşului, s-a aşezat în genunchi şi după doar cîteva clipe s-a pornit iureşul”, a povestit Ioana Filip, angajată a bisericii. Victima, Virica Ichim a fost dusă la Urgenţa Spitalului Judeţean, unde cadrele medicale au constatat că leziunile provocate au fost superficiale, iar femeia nu necesită internarea. Totuşi, medicii au precizat că dacă rana ar fi fost provocată cu cîţiva centimetri mai jos, bătrîna şi-ar fi putut pierde viaţa. Spre surprinderea oamenilor legii, tînăra, identificată ca fiind Lăcrămioara Elena Bistrai, de 28 de ani, din localitatea Peştera a fost foarte cooperantă. Aceasta le-a dat poliţiştilor Secţiei 1 lama de bărbierit cu care şi-a tăiat victima şi le-a spus, senină, că a vrut să o omoare pe bătrînă pentru că vrea să fie arestată. Declaraţia i-a surprins pe oamenii legii, pînă cînd aceştia au reuşit să afle mai multe date despre trecutul fetei. Potrivit anchetatorilor, Lăcrămioara şi-a petrecut cea mai mare parte a vieţii prin închisoare sau în Secţia de Psihiatrie Palazu Mare, tînăra fiind diagnosticată încă de mică cu tulburări de comportament.

Agresoarea bătrînei a intrat în atenţia poliţiştilor la vîrsta de 16 ani, cînd a încercat să-şi înjunghie fratele, pe atunci în vîrstă de doar cinci ani. Din fericire, băieţelul a fost salvat la timp de mama lor. Seria infracţiunilor comise de aceasta a continuat cu un lung şir de furturi, în cele din urmă, ea ajungînd după gratii, unde a stat pînă în luna iulie a acestui an, cînd a fost eliberată. Lăcrămioara le-a spus anchetatorilor că după ce a ieşit din puşcărie, familia sa a refuzat să o mai primească acasă, motiv pentru care în ultimele trei luni a fost nevoită să trăiască din cerşit. “Cînd am ieşit din închisoare, m-am dus la mama, să stau cu ea, dar a început să mă alerge cu cuţitul, să plec. Fratele meu nici nu a vrut să audă de mine, iar tată nu am. Am dormit pe stradă, şi am trăit din cerşit şi din furturi. Nu-mi place să stau pe stradă aşa că m-am hotărît să omor pe cineva, să ajung din nou la închisoare”, a mărturisit Lăcrămioara Bistrai. Ea spune că ideea i-ar fi venit în urmă cu cîteva săptămîni, cînd nu a fost arestată pentru comiterea unui furt. “Acum două săptămîni am spart geamul unui magazin din Constanţa, dar poliţiştii care au venit nu mi-a făcut nimic. Le-am spus să mă aresteze, că sînt rea şi sînt în stare să omor pe cineva, dar nu m-au ascultat”, a mai declarat tînăra. Lama de bărbierit a cumpărat-o vineri dimineaţă, de la un chioşc din apropierea Spitalului Judeţean, după care a intrat în Capela Militară, de unde, spune ea, şi-a ales o victimă la întîmplare. “Aveam lama în mînă cînd am intrat în biserică, şi m-am aşezat lîngă o femeie. Am vrut să o omor, dar cred că nu ţineam bine lama în mînă, pentru că mi-a alunecat. Şi eu m-am tăiat la două degete. Dar dacă aş fi ţinut bine lama, sigur acum bătrîna ar fi fost moartă”, le-a declarat Lăcrămioara anchetatorilor. Ajunsă în faţa procurorilor Parchetului de pe lîngă Tribunalul Constanţa, tînăra a încercat să-i convingă şi pe aceştia de faptul că vrea să ajungă după gratii, începînd să îi ameninţe şi pe ei cu moartea. În urma audierilor, anchetatorii au acuzat-o pe Lăcrămioara de tentativă de omor. Întrucît din diagnosticul medicilor de la Secţia de Psihiatrie Palazu Mare, care au tratat-o pe tînără, reiese faptul că aceasta devine violentă doar în momentul în care are crize, procurorii urmează să stabilească dacă în perioada cercetărilor ea va fi ţinută sub observaţie în spital, sau se va face propunere de arestare preventivă.