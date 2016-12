iAct - Ce facem dacă pierdem certificatul de naştere

13:24:23 / 28 Octombrie 2015

Certificat de nastere pierdut si buletin expirat

Salutare! Okay, am inteles cele spuse mai sus, dar mi-a expirat buletinul si mi-am pierdut certificatul de nastere datorita mutarilor constante dintr-un oras in altul. Acum, daca eu m-am nascut in Pucioasa, iar buletinul (de 14 ani) a fost facut in Targoviste, Jud. Dambovita, ce este de facut de fapt? Noul buletin va fi facut tot in Pucioasa din cauza a mai multi factori. Dar cum si ce pot rezolva rapid? Sunt la facultate, am serviciu, nu am timp de absolut nimic, dar acum este o situatie delicata si voi avea mult de umblat. Trebuie doar sa stiu unde voi trebui sa merg exact si de ce acte voi avea nevoie exact. Stau in Bucuresti acum. Nu-mi pot permite sa tot umblu pe drumuri. Va rog, astept un raspuns valid si corect cat mai urgent posibil.