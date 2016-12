iAct - Ce facem dacă pierdem ori ni se fură paşaportul?

Pierderea ori furtul actelor de identitate ne d? palpita?ii. ?i nu ne deranjeaz? at?t de tare ideea c? nu mai avem documentele de identitate, c?t faptul c? urmeaz? s? facem o sumedenie de drumuri, s? st?m la numeroase cozi pentru a ob?ine un nou document care s? ne ateste identitatea. ?n general, pa?ii sunt cam aceia?i ?n cazul ?n care ni se fur? sau pierdem diferite acte. Exist? doar varia?ii pe aceast? tem? ?i difer? u?or actele necesare de la caz la caz. ?n situa?ia ?n care ne-a fost furat pa?aportul, primul pas ce trebuie f?cut este s? declar?m de ?ndat?, la cea mai apropiat? unitate de poli?ie din ?ar? sau, dup? caz, de pe teritoriul statului ?n care s-a produs evenimentul, solicit?nd eliberarea unei adeverin?e care s? ateste declararea furtului. Cu documentul la purt?tor, ?nso?it ?i de traducerea sa, realizat? de un traduc?tor autorizat (dac? e cazul), cartea de identitate ?n original ?i dovada achit?rii taxelor pentru emiterea pa?aportului (achitate la CEC: pentru cel simplu electronic - 276 de lei, iar pentru cel temporar - 216 lei), ?n original, ne prezent?m din nou la Serviciul Public Comunitar de Eviden?? ?i Eliberare a Pa?apoartelor ori la misiunile diplomatice dac? nu ne afl?m ?n ?ar?, pentru a ne fi eliberat un nou pa?aport. Evident c? documentele se depun personal, de c?tre solicitan?i, pentru c?, la depunerea cererii, persoanei ?n cauz? i se preiau amprentele digitale ?i imaginea facial?. Cam aceia?i pa?i trebuie urma?i ?i ?n cazul pierderii pa?aportului, cu men?iunea c? r?t?cirea actului se declar? ?n 48 de ore de la constatarea \"evenimentului\" la cea mai apropiat? unitate de poli?ie, la orice Serviciu de Pa?apoarte, iar ?n str?in?tate - la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Rom?niei, situa?ie ?n care titularul va declara pe propria r?spundere ?mprejur?rile producerii evenimentului. De asemenea, pierderea pa?aportului se poate declara ?i la momentul solicit?rii unuia nou. A?a c?... aten?ie la neaten?ie ori la... buzunare!