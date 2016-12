„I-am dat câteva palme şi trei pumni ca să îşi revină...”

Detalii şocante descoperite de procurorii constănţeni în cazul copilului în vârstă de un an şi opt luni, din Satu Nou, care a murit, săptămâna trecută, în împrejurări suspecte. În urma investigaţiilor efectuate, procurorii au stabilit că băieţelul a murit după ce a fost bătut fără milă de concubinul mamei. Cazul a ajuns în atenţia anchetatorilor miercurea trecută, după ce au fost sesizaţi că un băieţel a murit în timp ce era transportat de o ambulanţă spre Spitalul Municipal Medgidia. Gică Dediu, de 26 de ani, le-a declarat atunci anchetatorilor că băieţelul se simţea rău şi că la un moment dat a căzut inconştient la pământ. Atât el cât şi mama copilului au susţinut că au încercat să îl resusciteze, iar în momentul în care şi-au dat seama că starea lui este gravă au cerut ajutorul unui echipaj de ambulanţă. Copilul a fost preluat rapid, însă, în drum spre Spitalul Municipal Medgidia, a murit. Medicii legişti au stabilit însă că băieţelul a murit după ce a fost bătut cu bestialitate. În urma investigaţiilor, procurorii au reuşit să afle ce l-a împins pe concubinul mamei copilului să recurgă la o asemenea corecţie. „Deranjat de faptul că nu este lăsat să doarmă de copilul în vârstă de un an şi opt luni, suspectul i-a aplicat acestuia mai multe lovituri la nivelul capului şi al abdomenului. Aceste leziuni au provocat o hemoragie internă puternică care a dus la decesul acestuia“, a declarat Matei Dragomir, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.

APĂRAT DE FAMILIA COPILULUI În ciuda probelor adunate de anchetatori, suspectul susţine că el a încercat doar să îl salveze pe micuţ. „Eu nu am vrut să îl lovesc. Poate că l-am lovit atunci când am încercat să îl resuscitez, cred că nu mi-am dat seama. Atunci i-am dat câteva palme şi m-am apăsat pe el ca să îl salvez. Splina cred că s-a rupt pentru că i-am dat trei pumni atunci, ca să îşi revină“, a declarat Gică Dediu. Varianta bărbatului este susţinută şi de mama copilului care susţine că băiatul ei a murit din cauza unor complicaţii pe care acesta le-ar fi suferit la naştere şi că Dediu nu ar fi fost în stare să îl lovească. Mai mult, tânărul este apărat şi de o mătuşă a copilului care a declarat că băieţelul s-ar fi născut cu o gaură în inimă şi că din cauza aceasta ar fi murit. Ambele declaraţii sunt însă infirmate de expertiza medicilor legişti. Gică Dediu a fost arestat preventiv, sâmbăta trecută, de magistraţii Tribunalului Constanţa, pentru o perioadă de 29 de zile, sub aspectul comiterii infracţiunii de omor.