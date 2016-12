„I-am făcut o favoare dealerului meu de canabis”

Magistraţii constănţeni l-au audiat, ieri, pe Ion Alexandru Ilicenco, de 26 ani, din Constanţa, acuzat de trafic de droguri de risc de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Constanţa. Tânărul a recunoscut că a deţinut drogurile, dar nu cu scopul de a le vinde. „Dealerul care îmi face rost de canabis, pentru consumul propriu, m-a rugat să îi fac o favoare. Am mers în cartierul Tomis Nord, la Brotăcei, unde m-am întâlnit cu un individ necunoscut, am primit pachetul, pe care urma să îl dau unei domnişoare din Faleză Nord, însă nu am mai apucat pentru că m-au prins poliţiştii”, a declarat Ilicenco. Potrivit rechizitoriului, pe 12 august, tânărul a fost prins în flagrant în timp ce se pregătea să comercializeze un kilogram de canabis. Oamenii legii spun că Ilicenco se afla într-o maşină parcată pe strada Unirii, din cartierul constănţean Faleză Nord, aşteptându-l pe cumpărător. Ofiţerii de la Antidrog Constanţa i-au cerut lui Ilicenco să coboare din autoturism, dar acesta a apăsat pedala de acceleraţie şi a demarat în trombă. Fugarul nu a apucat să ajungă prea departe, fiind blocat în trafic de poliţişti. Anchetatorii spun că Ilicenco a deschis portiera şi a încercat să fugă îmbrâncindu-l pe un poliţist care îi stătea în cale. Într-un final, el a fost imobilizat şi dus la audieri. Tânărul a fost evaziv în declaraţii, susţinând că a primit canabisul de la o persoană necunoscută şi că trebuia să i-o dea, fără bani, unui individ pe care nu îl cunoaşte. El a susţinut că este consumator de canabis, nicidecum traficant. Procurorii DIICOT au efectuat o percheziţie în locuinţa lui Ion Alexandru Ilicenco şi au găsit alte 170 de grame de canabis, împachetate în 24 de punguliţe.