Ian Thorpe şi-a anunţat încheierea carierei sportive

Înotătorul australian Ian Thorpe, în vîrstă de 24 de ani, multiplu campion mondial şi medaliat olimpic, a anunţat, marţi, în cadrul unei conferinţe de presă, că a decis să-şi încheie cariera. "Am decis să nu mai particip la Campionatele Australiei, calificative pentru Mondiale şi am mai luat o altă hotărîre foarte dificilă, aceea de a pune capăt carierei de înotător profesionist", a declarat Thorpe. Absenţa lui Thorpe de la Campionatele de nataţie ale Australiei, care vor debuta pe data de 3 decembrie, la Brisbane, reprezintă automat şi imposibilitatea participării la Mondiale. Thorpe a lipsit şi de la Jocurile Commonwealth-ului, în luna martie, din cauza febrei. De altfel, sportivul australian nu a mai participat la o competiţie internaţională de anvergură de la Jocurile Olimpice de la Atena, din 2004, cînd a obţinut două titluri, la 200 m şi 400 m liber. Thorpe a tot încercat să revină în competiţii după un an 2005 în care a fost bolnav şi a suferit şi o fractură la mînă. Campionul australian, care şi-a creat propria linie vestimentară, a precizat că studiază diferite variante în privinţa viitorului său. Thorpe este tentat să prezinte un show la televiziunea australiană, dar a precizat că intenţionează să joace în continuare un rol în nataţie. "În orice caz, nu banii vor dicta alegerea mea", a subliniat Thorpe, care se retrage din nataţie cu un palmares de excepţie: 9 medalii olimpice, dintre care 5 de aur, şi 13 mondiale, dintre care 11 de aur. Australianul deţine recordurile mondiale în probele de 200 m şi 400 m liber, dar nu a mai bătut un record mondial din 2002.