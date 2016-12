Iancu, din nou decisiv pentru FC Viitorul

Tânărul internaţional de juniori Gabriel Iancu este, cu siguranţă, unul dintre cei mai promiţători jucători din Liga 1 la fotbal în acest moment. Cu o ascensiune fulminantă la primul sezon în fotbalul mare, Gabi Iancu a ajuns la şase reuşite în Liga 1 după 14 etape, cinci dintre acestea fiind înscrise din acţiune. „Iancu creşte în fiecare zi, are tehnică, înscrie. Asta este ceea ce trebuie să facă. La 18 ani trece printr-o perioadă foarte bună. Atât el, cât şi alţi jucători ai noştri sunt monitorizaţi. Fiecare ştie că prin joc îşi fac o carte de vizită cât mai bună”, a precizat Gică Hagi. Responsabil cu pasa decisivă, dar în acelaşi timp şi al doilea marcator al echipei, cu patru goluri, Nicolae Dică consideră că atacantul Viitorului poate face rapid pasul la o echipă mai puternică. „Iancu este un jucător de mare valoare. Cu toţii ne dorim să joace cât mai bine de la meci la meci şi să plece apoi la o formaţie de top“, a spus căpitanul Viitorului.

MISIUNE ÎNDEPLINITĂ LA BISTRIŢA. Runda a 14-a a Ligii 1 la fotbal a adus Viitorului un nou punct în clasament, cu care echipa constănţeană ocupă momentan locul 11 în clasament. Remiza obţinută vineri, la Bistriţa, scor 1-1, împotriva unei alte nou-promovate, dar cu o tradiţie mult mai îndelungată în fotbalul românesc, poate fi considerată aproape la fel de importantă ca un succes. Elevii lui Cătălin Anghel au reuşit prin acest rezultat să păstreze distanţa de opt puncte ce o separă de bistriţeni în lupta pentru menţinerea în primul eşalon. Chiar dacă nu a mai făcut acelaşi joc foarte bun ca în disputele cu CFR Cluj şi Pandurii Tg. Jiu, Viitorul a arătat că are resurse de a juca şi la un interval de doar patru zile. Revenirea lui Dică s-a soldat şi cu o pasă de gol la reuşita lui Iancu, căpitanul Viitorului dovedindu-se în continuare una dintre piesele de rezistenţă ale constănţenilor. „Am câştigat un punct, se putea mai mult, dar important este că nu am pierdut. Am avut multe ocazii clare şi meritam să câştigăm. Este bine că de trei partide suntem neînvinşi, mai ales că urmează o perioadă foarte grea, cu două meciuri pe teren propriu cu Steaua şi Dinamo”, a precizat “Dicanio”.