Iani Papadopol, acuzat de plagiat

Iani Papadopol, fiul cunoscutului artist plastic constănţean Constantin Papadopol, este acuzat de plagiat de către internauţii care au urmărit ştirea difuzată de NeptunTv, care are ca subiect expoziţia de pictură „UpDate”, vernisată pe 26 aprilie, la Clubul Doors. Ştirea din data de 27 aprilie a stârnit reacţii virulente, care au început să apară pe site-ul postului de televiziune abia pe 2 mai, internauţii acuzându-l pe Papadopol Jr. că a copiat lucrări semnate de Daniel Dociu şi Craig Mullins.

„Lucrările sunt luate fără niciun drept din portofoliul altor artişti. E trist să observi un fenomen de genul acesta, care are ecou nu doar în România, ci în toată comunitatea internaţională. Sper ca domnul Iani să realizeze greşeala şi să dea credit artiştilor care l-au… inspirat\", scrie Dariz, unul dintre cei care au postat un comentariu pe site-ul NeptunTv.

Contactat telefonic, directorul artistic al companiei producătoare de jocuri ArenaNet din Statele Unite ale Americii, Daniel Dociu, a declarat, consternat: „Am fost absolut devastat de insolenţa şi gravitatea acestei fraude. M-aş fi aşteptat ca, fiind crescut şi educat de un artist, să fi primit măcar nişte reguli în materie de etica artei”.

La rândul său, tatăl artistului acuzat de plagiat, plasticianul Constantin Papadopol, a declarat pentru cotidianul „Telegraf”: „Fiul meu este bolnav - nu vă pot spune de ce -, iar eu nu am avut acces la calculatorul lui. Am luat de pe laptop-ul meu folder-ul lui şi eu i-am făcut expoziţia. Dacă s-a strecurat ceva la imprimare, nu ştiu, dar el are schiţele la tot ceea ce a făcut el, schiţe premergătoare, în creion, apoi prelucrate pe calculator. Poate demonstra. O fi vreo eroare de imprimare, nu ştiu (...). În lumea aceasta, a informaţiilor, nu ştiu cine după cine s-a luat. Poate fi vreo similitudine de idei, nu ştiu”. „Părerea mea e că pe undeva s-a strecurat o greşeală. Poate am preluat eu ceva greşit, ceea ce nu trebuia. E o presupunere. În orice caz, nu este rea voinţă”, a mai spus Constantin Papadopol.

Expoziţia „UpDate”, cu grafică simplă şi 3D a fost vernisată, pe 26 aprilie, la Clubul „Doors”, sub auspiciile Asociaţiei Culturale „Wild Art”.