Ianis Hagi împlinește sâmbătă 18 ani

Ziua de sâmbătă va fi una deosebită, atât pentru Ianis Hagi, cât și pentru tatăl său, Gheorghe Hagi. Fiul „Regelui” va împlini vârsta de 18 ani, iar cel mai bun fotbalist român din toate timpurile a anunțat că va merge la Florența să sărbătorească acest eveniment alături de Ianis. „Nu i-am luat niciun cadou. Plec sâmbătă ca să-l văd. De asta am programat vineri meciul cu CFR Cluj, ca să fiu acolo de ziua lui. Glumesc, desigur, s-a potrivit! La 18 ani a făcut un pas important, pe care și l-a dorit, a simțit că poate și este pe un drum foarte bun de formare și de integrare. Trebuie să-și câștige respectul la Fiorentina și va veni și momentul debutului. Până atunci, se mai duce la tineret, unde a jucat și ieri. A ratat un penalty, dar am vorbit cu el și era mulțumit că a avut un randament foarte bun. Toată lumea este supermulțumită de el, la acest nivel, nu are presiune, muncește și își face datoria. Eu i-am transmis un lucru: să aibă plăcerea de a juca fotbal oriunde, și pe stradă, și în casă. Să-și dorească mereu să joace fotbal, să nu-i dispară această plăcere. În rest, totul depinde de el. Este talentat și sper ca el și cu ceilalți copii talentați să formeze pe viitor o echipă națională și să ne depășească. Dacă el are numărul 10 pe spate, taică-su poate să stea liniștit!”, a spus managerul tehnic al FC Viitorul.

Fostul căpitan al „Generației de aur” a fotbalului românesc este convins că Ianis îi poate călca pe urme și, de ce nu, chiar să-l depășească. „Tot ce am făcut cu Ianis a fost așa cum a făcut și Lucescu cu mine. Ianis are performanțe mai mari decât aveam eu la vârsta lui. A fost căpitan la loturile naționale de la 14 ani. Eu am fost un pic la 17 ani, dar mi-a luat banderola Pigulea, apoi mi-a dat-o pentru un meci nea Mircea la 19 ani. După aceea la Steaua nu, la România nu până la vreo 26 de ani. Asta nu înseamnă că va face mai mult ca mine, dar acum are performanțe mai bune. Eu eram mai egoist, dădeam multe goluri, însă Ianis este un bun pasator și joacă bine colectiv, pentru echipă. Eu sunt foarte mulțumit de el, mă mândresc cu el, este copilul meu, are un caracter foarte bun!”, a explicat Gheorghe Hagi, care a dezvăluit pe unul dintre admiratorii fiului său: „Întrebați-l pe Ilie Balaci ce crede despre Ianis!”.

Citeşte şi:

Ianis Hagi ar putea debuta în Serie A