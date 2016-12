Ianis Hagi, printre cei mai buni jucători din lume la vârsta sa

14:38:40 / 25 Noiembrie 2016

Cunoscator

Este o panarama de fotbalist.nu stiu cum fac astia sondaje...noroc ca-l forțează taica-si prin presa si televiziune. Nici nu poate sta in picioare.ai da unul un umăr cafe ca o Balca.este cai mama lui de fotbalist.o catastrofă.o panarama .nu are talent doar are numele de familie greu HAGI...atat